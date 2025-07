Cláudio Humberto Senado já “cozinha” 20 indicações de Lula em 2025

Por Cláudio Humberto | 16 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Presidente do Senado e caçador de cargos para emplacar afilhados, Davi Alcolumbre (União-AP) marcou somente para agosto a análise de indicações de Lula (PT) para agências reguladoras, tribunais etc. Do total, 17 estão na gaveta desde dezembro de 2024, mas, nenhuma, claro, é do interesse do dono da pauta. As votações representam novos desafios do governo desde a derrota no IOF, cujo aumento o Senado derrubou com tanta facilidade que a votação chegou a ser simbólica.

STJ aguarda

Das três indicações do petista este ano, também aguarda análise a do juiz Carlos Pires Brandão para o STJ, vaga aberta desde 2023.

Mineração sem

O indicado para a ANM (agência reguladora mineração) é um ex-lobista da Vale ligado a Hélder Barbalho (MDB), governador do Pará.

Petista espera

Ex-deputado do PT, Wadih Damous aguarda há sete meses a análise de seu nome para a ANS, agência reguladora de Saúde Suplementar.

Agência para quê?

Há cargos vagos em 9 agências, dentre elas ANA (Águas), Anac (Aviação Civil), ANSN (Segurança Nuclear) e Vigilância Sanitária.

Tarcísio é “adulto na sala” tentando evitar tarifaço

Com a responsabilidade de comandar a “locomotiva” da economia brasileira, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Rep), reuniu o setor produtivo com o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, na tentativa de discutir alternativas à crise do tarifaço. Tarcísio virou, assim, o “adulto na sala” onde não há representantes do governo Lula (PT), mais interessado em lacrações e na tentativa de aproveitamento eleitoral do impasse.

Data está marcada

Ao contrário do que sugere o desleixo de Lula, o tarifaço começa dia 1º e afetará empresas, empregos, receitas tributárias. Afetará a economia.

Milhares na mão

Os Estados Unidos consomem 80% dos pescados brasileiros e, como a carga leva 25 dias para chegar ao destino, tudo já está suspenso.

Quase pânico

O Planalto nem está aí, mas há quase pânico entre produtores de café, carne, suco de laranja, açúcar, etanol, papel e celulose, aviação etc.

Anotando recados

A falta de embaixador dos EUA no Brasil reflete as péssimas relações do governo Lula com a Casa Branca. O encarregado de negócios não tem voz ativa, apenas cumprirá o papel de transmitir a Washington o que ouviu dos exportadores reunidos por Tarcísio Gomes de Freitas.

Diplomacia do fracasso

O chanceler Mauro Vieira prefere bajular Lula, em lugar de fazer seu trabalho de diplomata, porque jamais conseguiu nem mesmo falar ao telefone com o homologo Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA.

Sexta instância

Os presidentes do Poder ignoraram solenemente a intimação de Alexandre de Moraes e faltaram à “audiência de conciliação” no STF sobre o decreto de IOF de Lula que o Congresso mandou para o lixo.

Ciro no União

Antônio Rueda, presidente do União Brasil, federado com o PP, convidou o ex-ministro Ciro Gomes, que deixou o PDT, a se filiar ao partido e ser candidato ao governo (ou Senado) no Ceará.

Pegou geral

A suspensão do barraqueiro André Janones (Avante-MG) leva todo o gabinete para o castigo: três meses sem salário. E o suplente não assume. O governo Lula fez que não viu.

Dá para trocar?

No Congresso, prospera a ideia de apelar a Donald Trump para uma troca: em vez de punir quem produz no Brasil com tarifaço de 50%, punir quem o insultou e os que promovem perseguições e censura.

É só cortar

Tem lugar de sobra para cortar despesas, como mostra Ciro Nogueira (PP-PI). O senador lembrou que, só nos dois primeiros anos de governo, Lula criou 3400 novos cargos para a companheirada.

Catastrofismo

Viralizou em Portugal notícia de 2008 do jornal Correio da Manhã: “não haverá água potável na Península Ibérica em 2025” por conta do aquecimento global, segundo previsões das Nações Unidas. Ops…

Pensando bem…

…o significado de “últimas consequências” depende do país.

PODER SEM PUDOR

Espécie em extinção

José Inácio de Morais, contador de histórias, era presidente da Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba, quando criticou a proibição de fiscais do Ibama andarem armados. E culpou o tatu: “Se um caçador for pego com um tatu, é crime inafiançável. Se matar um fiscal do Ibama, for réu primário e se livrar do flagrante, pode responder ao processo em liberdade”. E avisou: “Como o tatu está em extinção e o homem não para de procriar, os fiscais que se cuidem…

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

