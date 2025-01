Bruno Laux Justiça autoriza ingresso do Município de Porto Alegre em processo que discute tramitação do projeto de reestruturação do DMAE

Por Bruno Laux | 28 de janeiro de 2025

Ingresso autorizado

Atendendo a um pedido da PGM de Porto Alegre, a Justiça gaúcha autorizou nesta segunda-feira o ingresso do Município na ação que discute a tramitação do projeto de reestruturação do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). O processo trata da decisão liminar que suspendeu o andamento da proposta por 90 dias na Câmara de Vereadores, de modo a viabilizar prazo para a realização de audiências públicas sobre o tema. A partir do aval da Justiça, o Executivo municipal deve agora analisar os próximos passos que seguirá para tentar garantir a regular tramitação da medida no Legislativo porto-alegrense.

Idosos em atividade

O deputado Sergio Peres (Republicanos) solicitou apoio nas redes sociais ao projeto de lei de sua autoria que reserva vagas a pessoas com 60 anos ou mais em empresas com mais de cem funcionários. Na proposta, o parlamentar descreve a participação da população idosa nas atividades produtivas como uma alternativa para melhorar a autoestima e auxiliar na complementação de renda da terceira idade, além de reduzir significativamente os custos com tratamentos pelo sistema de saúde. “Essas pessoas buscam uma oportunidade de emprego, mas esbarram no preconceito de quem acha que alguém com mais de 60 anos não é capaz de contribuir com sua competência e sabedoria acumulada ao longo dos anos”, explica Peres.

Segurança de cargas

O projeto de lei do senador Jayme Campos (União-MT) que visa ampliar a pena prevista para o crime de roubo de valores e cargas durante o seu transporte pelo país está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A medida, focada em inibir a ação de bandidos, prevê ainda o aumento da punição para quem comprar, transportar, conduzir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, o produto do crime de roubo. “O transporte de cargas é alvo preferencial de criminosos, principalmente quando se trata de objetos de alto valor agregado e de pequena dimensão, como equipamentos eletrônicos portáteis”, relata Jayme.

Vagas no Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está com edital aberto até o próximo dia 11 de fevereiro para o processo seletivo destinado a 136 vagas temporárias no órgão estadual. O movimento visa o preenchimento de postos para cargos de nível médio, técnico e superior nas áreas de administração, engenharia, geologia, entre outros setores. A contratação dos selecionados terá prazo de 24 meses e pode ser prorrogada por igual período.

Expansão de mercado

O governo federal anunciou nesta semana a abertura do mercado mexicano para a exportação brasileira de ovo em pó e ovo granulado, destinado ao consumo animal. A decisão deve contribuir para o aumento do comércio bilateral entre o Brasil e o México, que, em 2024, importou mais de 2,9 bilhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros. O Executivo federal confirmou também a autorização do governo da Nigéria para que o Brasil exporte embriões bovinos e bubalinos, tanto “in vivo” quanto “in vitro”, para o país africano. A partir dos anúncios, o agronegócio brasileiro atinge a marca de 10 aberturas de mercado em 2025, totalizando 310 novas oportunidades de negócio do gênero desde o início do atual mandato da gestão federal.

2025-01-28