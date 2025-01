Cláudio Humberto PT quer mais espaço para apoiar Motta na Câmara

Por Cláudio Humberto | 28 de janeiro de 2025

O PT esperneia por mais espaço na Mesa Diretora para apoiar Hugo Motta (Rep-PB) como presidente da Câmara na eleição do sábado (1º). Até agora, está reservada ao PT apenas a Primeira-Secretaria, hoje com o União Brasil. A demora para o partido de Lula descer do muro na eleição da Câmara garantiu ao PL e PP as melhores escolhas no rateio dos cargos, com Primeira e Segunda Vice-Presidência, respectivamente.

Pouca diferença

O apoio do PT tem efeito mais simbólico do que prático. Somente o Novo, com 4 deputados, e Psol, com 13, não apoiam Motta na disputa.

Pote de ouro

A secretaria prometida ao PT tem serviços burocráticos, supervisiona o administrativo da Casa, mas também autoriza despesas na Câmara.

Pragmatismo

Alguns parlamentares petistas defendem outro foco: a presidência das comissões, que tem dado dor de cabeça ao governo.

Um exemplo

A CCJ, principal comissão, deve ficar com o União Brasil, que pode indicar Elmar Nascimento (BA), ex-pré-candidato a presidente da Casa.

Rejeição a Lula cresce com erros e manipulação

O governo e aliados na mídia perdem credibilidade a cada crise, unindo-se em fake news desastrosas. Após a decisão de espionar o pix, veio a deportação dos ilegais. Tanto quanto se excederam na valorização do vídeo fake de Haddad para esconder a bisbilhotice do pix, manipularam o caso dos acorrentados para atribuir tudo ao malvadão Donald Trump. E omitiram que foi o 33º vôo desde a posse de Lula, em 2023, sem que ele tenha reclamado do mesmo tratamento aos demais 3.660 deportados.

Povo não é bobo

Nesses casos e em outros, governo e aliados na mídia e no Congresso desdenharam da opinião pública, que já não é tão boba ou desinformada.

Terceirizando culpa

Após a decisão de espionar o pix, Lula se viu obrigado a recuar, mas, resolveu encontrar culpa nos outros, mais uma vez. Deu errado de novo.

Sigilo nada altera

De lorota em lorota, Lula viu seu cartaz desabar, e de novo optou pela manipulação, decretando sigilo nas pesquisas que contrata. Foi inútil.

O que Janja esconde?

Quem paga a conta tem o direito de saber o que Janja faz e a quem recebe em seu gabinete no Planalto, cercada de assessores bancados com dinheiro público. As suspeitas sobre os gastos e a agenda de Janja foram geradas pelo próprio maridão, quando tornou tudo isso secreto.

Momento certo

Pode ser coincidência, se há coincidências em tudo isso, mas o vazamento da delação de Mauro Cid ocorre quando Lula (PT) enfrenta dificuldades, inclusive com a sua aprovação despencando.

Conjectura não é crime

O ex-procurador Deltan Dallagnol defende, em seu canal no Youtube, que a delação de Mauro Cid contra Bolsonaro necessitaria de provas de confirmação, de acordo com a lei, ou não terá validade. Diz também que a lei não pune a conjectura de crime que não foi consumado.

Cenário de pessimismo

Pesquisa Genial/Quaest mostra queda na aprovação de Lula em todas as regiões do País. Somente no Nordeste o petista ainda consegue manter a aprovação mais alta que a desaprovação. Com viés de baixa.

BC errou

Há um ano, o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, em 26 de janeiro, previa que o dólar valeria R$4,90 neste momento, em 2025. Ontem a moeda americana fechou a R$5,91, 20,6% a mais.

Hipocrisia

Seguidores de Lula no “X” não deixaram passar publicação do petista sobre o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Acusaram hipocrisia de Lula e lembraram sua atitude hostil a Israel.

Frente pró-Motta

Hugo Motta (Rep-PB) conta com um cabo eleitoral de peso na disputa pelo comando da Câmara. É o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que promete a bancada paulista fechada com Motta.

Lá vem aumento

Lula recebeu ontem a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e os sinais são muito ruins: ela teria ido pedir autorização para aumentar o preço da gasolina. Político definindo preços é o fim da picada.

Pensando bem…

…na Esplanada, o combinado sai caro.

PODER SEM PUDOR

Posse não é bingo

Após mais de vinte anos de lutas na UDN, a eleição de Cid Sampaio para o Governo de Pernambuco teve um sabor especial para o coronel Inácio Mariano, de São José do Egito, no sertão do Pajeú. De alma lavada, vestiu a melhor roupa e foi à posse do correligionário e amigo. O sentinela armado do Palácio Campo das Princesas o interceptou: “⁠Quer falar com quem?” Ele respondeu que iria falar com o governador. O soldado pediu, referindo-se ao convite: “⁠O sr. tem algum cartão aí?”. Coronel Inácio olhou o soldado de cima a baixo e respondeu: “Eu vim aqui para falar com o governador e não para marcar bingo!” Afastou o fuzil do seu caminho e subiu as escadas.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

