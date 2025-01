Bruno Laux Marcel Van Hattem oficializa candidatura à presidência da Câmara se apresentando como “alternativa da oposição”

Por Bruno Laux | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Candidaturas no Congresso

Faltando menos de uma semana para a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, o deputado Marcel Van Hattem (NOVO-RS) oficializou nesta segunda-feira sua candidatura à presidência da Casa. O parlamentar gaúcho se apresenta como uma alternativa aos deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), sob o argumento de que “a oposição precisa de uma opção”.

Candidaturas no Congresso II

Do outro lado do Congresso, os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) protocolaram nesta segunda-feira suas candidaturas à presidência do Senado. Os parlamentares devem disputar o comando da Casa Alta com Marcos do Val (Podemos-ES) e Davi Alcolumbre (União-AP), que segue como favorito para a vitória no pleito.

Retorno à rotina

Após ser submetido a uma nova tomografia de controle nesta segunda-feira, o presidente Lula foi liberado pelos médicos para retomar a rotina habitual, incluindo viagens e atividades físicas. Pouco menos de cinquenta dias após ter sido submetido a uma cirurgia intracraniana, o chefe do Executivo apresentou melhora significativa conforme os resultados do exame.

Viagem à Moscou

Liberado para viajar, Lula sinalizou nesta segunda-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que deve estar em Moscou em maio para a celebração do “Dia da Vitória”, feriado russo que comemora a rendição oficial da Alemanha nazista em 1945. Em diálogo por telefone, os chefes de Estado trataram ainda sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, além de pautas relacionadas ao “Grupo de Amigos da Paz” criado para encontrar uma solução pacífica para o conflito Rússia-Ucrânia.

Compromisso humanitário

Em alusão ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro, o presidente Lula divulgou nesta segunda-feira uma nota afirmando que a recordação dos horrores do holocausto vai além do que somente um ato de memória. Para o líder do Planalto, a rememoração deste período representa “um gesto de compromisso com a humanidade diante dos perigos do extremismo que ressurge nos dias de hoje”.

Repúdio aos EUA

Lideranças do PSOL protocolaram na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira um requerimento de moção de repúdio ao governo dos EUA em decorrência do tratamento oferecido aos imigrantes brasileiros deportados na última semana. Os deputados Ivan Valente (SP) e Talíria Petrone (RJ) argumentam que as condições degradantes às quais os repatriados foram submetidos são “inadmissíveis” e que o Brasil “não está disposto a aceitar o desrespeito à nossa soberania”.

Agendas no RS

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem à Porto Alegre nesta terça-feira para uma série de agendas com o governo gaúcho e prefeitos do RS. Acompanhado de outras lideranças do Executivo federal, o líder ministerial deve atualizar as ações do Planalto para a reconstrução do Estado, além de monitorar as obras do Novo PAC no território gaúcho.

Reduzindo ruídos

Durante a passagem pelo RS, Rui Costa terá uma reunião com o governador Eduardo Leite e secretários, com quem possivelmente debaterá sobre o programa de renegociação de dívidas entre estados e a União. O diálogo surge em meio a uma série de críticas do líder gaúcho à iniciativa, que tem contribuído para um cenário ruidoso entre Leite e o Planalto.

Crise mal gerida

Uma pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira aponta que para 66% dos entrevistados o governo federal “errou mais do que acertou” na condução da “crise do PIX” nas últimas semanas. Em contrapartida, 19% avaliam que o Planalto “acertou mais do que errou”, enquanto 5% afirmam que acertou e errou em igual medida.

Inclusão nas universidades

A Comissão de Direitos Humanos do Senado deve analisar nas próximas semanas o projeto de lei da senadora Teresa Leitão (PT-PE) que cria a Política Nacional de Inclusão nas Instituições de Ensino Superior. A iniciativa visa incentivar a adoção, no âmbito das universidades públicas e privadas, de tecnologias assistivas e outras inovações, além da cooperação entre centros de pesquisa e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento e disseminação de práticas e materiais pedagógicos inclusivos.

Reunião do Copom

O Comitê de Política Monetária do Banco Central reúne-se nesta terça e quarta-feira em meio às expectativas do mercado sobre o possível aumento da taxa básica de juros. Há expectativa de que o encontro, que será o primeiro conduzido por Gabriel Galípolo como presidente da autarquia, resulte na elevação da taxa Selic de 12,25% ao ano para 13,25%.

Comando feminino

A Coronel Médica Luciana Horovitz assumiu na última semana a direção do Hospital de Aeronáutica de Canoas, na Região Metropolitana. Sucedendo o comando do Coronel Médico Rodrigo Moreira Chaves, a militar representa o primeiro nome feminino a ocupar o cargo em 74 anos de história da instituição.

Juizados de Garantias

A Administração do TJRS instalará nesta terça-feira, em Porto Alegre, a 1ª e a 2ª Varas Regionais de Garantias, destinadas ao atendimento de 26 Comarcas da Região Metropolitana. As unidades contarão, cada uma, com dois magistrados, que serão responsáveis pelo controle da legalidade da investigação criminal e garantia dos direitos individuais do investigado, ficando encarregados pelos procedimentos investigatórios até o oferecimento da denúncia pelo MP.

Preservação de árvores

Está em discussão na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei do vereador Giovani Culau e Coletivo (PCdoB) que proíbe o corte de árvores com mais de 50 anos de existência e que representem importância para a comunidade local. A medida prevê a imunidade ao corte quando solicitada via abaixo-assinado com no mínimo cem assinaturas e laudo técnico favorável.

Arquitetura hostil

Tramita também no Legislativo porto-alegrense uma proposta da vereadora Cláudia Araújo (PSD) que veda o emprego de práticas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público na Capital. Além de restringir a utilização de novos recursos do gênero para o afastamento de pessoas em situação de rua, jovens, idosos e outros segmentos da população, o projeto determina prazo para a retirada de itens desse tipo já instalados em Porto Alegre.

Governo digital

O Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre reuniu-se nesta semana com representantes da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do RS para tratar da ampliação do Programa de Governo Digital e outras ações conjuntas. O Executivo municipal pretende contar com maior participação de entidades na iniciativa, destinada ao fomento da inclusão digital e incorporação de soluções digitais para qualificar a gestão pública.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/marcel-van-hattem-oficializa-candidatura-a-presidencia-da-camara-se-apresentando-como-alternativa-da-oposicao/

Marcel Van Hattem oficializa candidatura à presidência da Câmara se apresentando como “alternativa da oposição”

2025-01-28