Política OAB-RS lança a campanha Voto Consciente

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa tem como objetivo estimular a conscientização dos eleitores sobre a importância do voto Foto: Divulgação A iniciativa tem como objetivo estimular a conscientização dos eleitores sobre a importância do voto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), desembargador André Luiz Villarinho, e diversas autoridades participaram, na segunda-feira (05), do lançamento virtual da campanha Voto Consciente, promovida pela OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do RS).

Com a proximidade das eleições municipais, a iniciativa tem como objetivo estimular a conscientização dos eleitores sobre a importância do voto, fornecendo informações para que eles possam fazer escolhas coerentes nas urnas.

Villarinho cumprimentou a OAB-RS pela campanha e reforçou a importância do voto como instrumento democrático. Ele também destacou que o TRE-RS está adotando todos os protocolos de segurança sanitária visando preservar a saúde de todos os envolvidos nas eleições.

O presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, comentou que a campanha tem como norte seguir os preceitos da Constituição Federal de 1988, que determina que o maior instrumento democrático é o voto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política