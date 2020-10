Homem, negro, casado, com 46 anos e ensino médio completo. Esse é o perfil médio dos candidatos a prefeito e vereador que disputam as eleições municipais deste ano em todo o Brasil.

No total, há mais de 548 mil candidatos registrados para participar do pleito, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). De todas as candidaturas registradas, 49,9% são de pessoas que se declaram pardas ou pretas. Juntos, pardos e pretos formam os negros, segundo classificação do IBGE.

Já os brancos representam 47,8% do total. Além disso, 0,4% se declaram indígenas e outros 0,4%, amarelos. Não há informação de raça de 1,6% dos registros.

A proporção de candidatos negros nas eleições deste ano é a maior já registrada pelo TSE. Além disso, é a primeira vez em que os brancos não são mais de 50% dos candidatos.

Os candidatos são predominantemente casados (51%), com ensino médio completo (38%) e com uma média de 46 anos. Em relação ao gênero, 67% são homens e 33% são mulheres.

A profissão mais comum é a de agricultor. Como há muitas ocupações registradas, porém, os dados são mais pulverizados neste caso. Assim, mesmo sendo a mais comum, a profissão de agricultor foi declarada por apenas 6,8% dos candidatos. O levantamento foi feito pelo site G1 com base nos dados do TSE.