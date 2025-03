Rio Grande do Sul OAB/RS organiza evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

O evento ocorrerá gratuitamente em Porto Alegre. Foto: Divulgação/OAB/RS O evento ocorrerá gratuitamente em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/OAB/RS) Foto: Divulgação/OAB/RS

Nesta segunda-feira (10), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA), realizará o evento “Liderança feminina na advocacia: empreendedorismo e carreira”. O encontro tem como enfoque o Dia da Mulher, celebrado neste sábado (8).

Com palestras que focam no protagonismo feminino no mundo dos negócios, o evento ocorrerá gratuitamente no OAB Cubo, em Porto Alegre (rua Manoelito de Ornellas, nº 55 – Praia de Belas), às 16h30, e terá transmissão via YouTube – por meio do canal da Ordem gaúcha.

“É necessário estar atento e contribuir com ações propositivas em prol do presente e do futuro das mulheres. Por meio de diversas ações em parceria com a nossa CMA, estamos dedicando um olhar especial à advocacia feminina, criando programas que visam melhorar o dia a dia das nossas colegas. Por isso, com o evento desta segunda-feira, queremos fomentar a formação profissional das nossas colegas, principalmente no âmbito dos negócios, auxiliando ainda mais no desenvolvimento da advocacia feminina”, destaca o presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia.

De acordo com a presidente da CMA da OAB/RS, Maximilia de Paula, o evento tem o objetivo de auxiliar no crescimento profissional das mulheres advogadas. “Queremos contribuir para que a advocacia feminina possa exercer suas atividades com independência e igualdade de direitos”, conclui.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da OAB/RS.

