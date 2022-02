Porto Alegre Obra da macrodrenagem do Arroio Areia na avenida Sertório, em Porto Alegre, está concluída

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Galeria é fundamental para aumentar a capacidade de escoamento e diminuir alagamentos Foto: Luciano Lanes/PMPA Galeria é fundamental para aumentar a capacidade de escoamento e diminuir alagamentos. (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A obra linear I1 da macrodrenagem do Arroio Areia na av. Sertório, em Porto Alegre, que beneficia diretamente mais de 7,5 mil moradores dos bairros Jardim São Pedro e Santa Maria Goretti, está concluída.

Iniciada em agosto de 2020, a instalação de galerias pluviais para amenizar alagamentos recebeu investimento de mais de R$ 2 milhões. O diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Alexandre Garcia, realizou vistoria no local nesta quinta-feira (24), para conferir a conclusão dos serviços. Esta é a sétima obra entregue pela prefeitura do conjunto de 26 previstas no projeto.

A I1 complementa a tubulação de 1,20 metro que existia no local e corresponde a 289 metros de novas galerias de até 2m x 2,5m, localizadas na av. Sertório, da Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) Silvio Brum até a av. Mena Barreto, encontrando-se com as galerias instaladas com obra linear I2, já concluída. A calçada localizada ao lado da via está sendo refeita pelo Grupo Zaffari, que executou obra no local, e não tem relação com a intervenção do Arroio Areia.

“Quem circula pela região desde novembro, quando o trânsito foi liberado, já não visualiza mais a obra, que fica embaixo da via. No entanto, a galeria é fundamental para aumentar a capacidade de escoamento, fazendo com que chegue um maior volume de água na Casa de Bombas, dando mais funcionalidade a ela e, consequentemente, diminuindo alagamentos”, destaca o diretor-geral do Dmae.

Obras do Arroio Areia

O grande objetivo das 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste: Bom Jesus, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Ipiranga, Higienópolis, São João, Passo D’Areia, Cristo Redentor, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e limite com Anchieta. No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, com R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura.

