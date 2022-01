Porto Alegre Obra de arte para a trincheira da rua Anita Garilbaldi, em Porto Alegre, é escolhida

Proposta vencedora é de autoria do arquiteto e artista visual Bruno Borne Foto: Divulgação Proposta vencedora é de autoria do arquiteto e artista visual Bruno Borne. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre escolheu a obra de arte que vai embelezar a trincheira da rua Anita Garibaldi, na Zona Norte. A Secretaria Municipal da Cultura anunciou o resultado do concurso 002/2021 – Edital Espaço Urbano Espaço Arte 2021, que definiu o artista responsável por ilustrar a passagem de nível sobre a Terceira Perimetral.

O projeto do arquiteto e artista visual Bruno Borne foi o vencedor. Batizado de Penumbra, o trabalho do autor define a graduação de luz para a sombra e foi pensado como uma metáfora do percurso luminoso que acontece do dia para a noite. Para Borne, a pintura é a técnica artística que melhor se adapta ao ambiente da trincheira e será executada para desestimular pichações.

As paredes são sujeitas à umidade, trepidações, gases dos veículos e eventual vandalismo, e os danos com o tempo são inevitáveis. Uma pintura poderá ser restaurada mais facilmente. A aplicação de verniz antipichação protegerá o trabalho de Borne e facilitará o restauro. O vencedor receberá um prêmio de R$ 20 mil. Outros R$ 220 mil serão pagos para a execução da proposta.

