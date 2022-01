Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus ocorre em 43 locais nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Porto-alegrenses podem se imunizar no Shopping João Pessoa e em 42 unidades de saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto-alegrenses podem se imunizar no Shopping João Pessoa e em 42 unidades de saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre mantém, nesta segunda-feira (10), a vacinação contra o coronavírus em 43 locais: no Shopping João Pessoa e em 42 unidades de saúde – seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Os endereços podem ser conferidos no site da prefeitura. A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose da Janssen até 10 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 10 de setembro (quatro meses).

Devido ao grande volume de pacientes sintomáticos nas unidades de saúde da Capital, não houve vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana na cidade. Os sintomas da doença incluem febre ou calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar e dor no corpo.

