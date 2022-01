Rio Grande do Sul Prazo para optar pelo parcelamento do IPVA termina no dia 31 deste mês

9 de janeiro de 2022

Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003

Uma das novidades do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores) deste ano no Rio Grande do Sul é o parcelamento do tributo em seis vezes, até junho.

O parcelamento não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça a adesão (primeira parcela) até 31 de janeiro. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 10%, 6% e 3%, respectivamente.

Para fazer o parcelamento, é obrigatório que o pagamento inicie neste mês. Quem optar pelo pagamento por meio do Pix com o parcelamento, será necessário gerar um novo código a cada mês. O cidadão deve consultar o QR Code no site ou no aplicativo do IPVA/RS.

Para pagar presencialmente, basta ir até as agências do Banrisul, Sicredi, Bradesco ou Banco do Brasil – este último somente para clientes e apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

Devem quitar o IPVA todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2003. A taxa de licenciamento e eventuais multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações.

