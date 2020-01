Rio Grande do Sul Obra de viaduto provoca alterações no trânsito da ERS-118 em Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Trabalhos envolvem a duplicação da rodovia. Foto: Raphael Nunes/Ascom Selt Trabalhos envolvem a duplicação da rodovia. (Foto: Raphael Nunes/Ascom Selt) Foto: Raphael Nunes/Ascom Selt

A ERS-118 terá alterações no trânsito entre os dias 1° e 3 de fevereiro, no km 1, em Sapucaia do Sul, informa o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

No trecho devem ocorrer bloqueios parciais e totais, necessários para a execução de uma nova etapa das obras de ampliação do viaduto sobre a linha do Trensurb. Os trabalhos integram a duplicação da rodovia. Na ocasião, serão lançadas as vigas pré-moldadas que passarão a compor a estrutura.

O tráfego ficará parcialmente interrompido no sábado (1°) durante o dia. A interdição passa a ser total das 23h às 7h de domingo (2). Após, o trânsito retorna em meia pista até o encerramento dos serviços, previsto para as 7h de segunda-feira (3).

A circulação de veículos nas vias municipais também sofrerá interferências. No sábado (1°), haverá bloqueios parciais na avenida Leônidas, que ficará totalmente bloqueada das 17h às 20h de domingo (2).

A interrupção ocorre para a instalação de guindastes no local. Na avenida Sapucaia, será realizada a mesma atividade, fazendo com que a via permaneça totalmente bloqueada das 10h de domingo até as 7h de segunda-feira (3).

Até a liberação do trânsito, os motoristas que costumam transitar pelas rodovias 116 e 448 e querem se deslocar para Gravataí podem utilizar a freeway. Para quem está no município e precisa ir até a 116, a alternativa também é a freeway ou vias municipais.

