30 de janeiro de 2020

O calendário de pagamento da folha de janeiro do Poder Executivo foi divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Tesouro do Estado. Os depósitos começam na sexta-feira (31) e os contracheques devem ser quitados dia 13 de fevereiro.

A execução do calendário será possível pela arrecadação do IPVA 2020, que está em quase R$ 50 milhões acima do projetado para o período, pelo ingresso de recursos de ICMS da cesta básica (relativos a ganho de causa do RS em processo no Supremo Tribunal Federal), além de reflexos de receitas extraordinárias que entraram no caixa do Estado entre dezembro e janeiro, como os do Refaz e da cessão onerosa do leilão do pré-sal.

O grupo de servidores que recebem líquido até R$ 2.200 (45% dos vínculos) terá seus salários quitados nesta sexta (31). O próximo pagamento está previsto para o dia 11 de fevereiro, para os contracheques líquidos de até R$ 5.500 (82% do funcionalismo). Quem recebe acima desse valor terá o salário quitado dia 13 de fevereiro, dia em que o governo integraliza a folha para 100% dos servidores.

13° salário

A primeira parcela do 13° salário de 2019 também será depositada nesta sexta-feira (31) nas contas dos servidores do Poder Executivo.

