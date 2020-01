Porto Alegre Sine Municipal oferece 150 vagas nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Maiores demandas são para entrevistador de pesquisas de mercado e porteiro. Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA

Para quem está em busca de emprego, 150 vagas são ofertadas por meio do sistema de zoneamento no Sine Municipal, a partir desta sexta-feira (31), até que os postos sejam preenchidos ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, as maiores demandas são para entrevistador de pesquisas de mercado e para porteiro, com sete vagas cada.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine Municipal, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre as vagas ofertadas e para efetuar o cadastro gratuitamente.

Confira as vagas:

Açougueiro – 5

Ajudante de eletricista – 1

Ajudante de serralheiro – 2

Ajustador mecânico – 1

Arte-finalista – 1

Assistente de vendas – 2

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Barman – 3

Cabista – 9

Camareira de hotel – 2

Carpinteiro – 2

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Confeiteiro – 1

Coordenador pedagógico – 1

Copeiro – 1

Costureira em geral – 3

Cozinheiro de restaurante – 6

Cozinheiro geral – 3

Educador infantil de nível médio – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Encanador industrial – 1

Encarregado de bar e restaurante – 5

Encarregado de obras – 2

Engenheiro civil – 1

Entrevistador de pesquisas de mercado – 7

Farmacêutico – 1

Ferreiro – 2

Fonoaudiólogo geral – 1

Garçom – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 2

Instalador hidráulico – 2

Mecânico de automóveis e caminhões – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mecânico lubrificador de manutenção industrial – 3

Mestre de obras – 1

Montador – 2

Montador de estruturas de aço – 2

Motofretista – 1

Motorista de caminhão – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de motosserra – 4

Operador de retroescavadeira – 2

Padeiro- 4

Pedreiro – 5

Pintor de alvenaria – 5

Pintor de estruturas metálicas – 2

Pizzaiolo – 5

Porteiro- 7

Recepcionista de hotel – 2

Representante comercial autônomo – 3

Serralheiro – 2

Técnico de edificações – 1

Técnico de enfermagem – 4

Técnico de manutenção eletrônica – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Técnico mecânico em automação – 1

Torneiro mecânico – 1

Vidraceiro colocador de vidros – 2

