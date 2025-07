Porto Alegre Obra do Dmae deve deixar oito bairros de Porto Alegre sem água nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Agronomia e Partenon estão entre as áreas da Zona Norte com aviso de desabastecimento. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A realização de obra em estação de tratamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) deixa o Partenon, Agronomia e outros seis bairros da Zona Leste de Porto Alegre com torneiras secas nesta quinta-feira (17). Conforme a prefeitura, o serviço estava programado para essa quarta, mas acabou adiado por critérios técnicos. Não está descartado novo cancelamento em caso de chuva.

O abastecimento começa por volta das 8h e deve ser retomado até a noite, mas pode ocorrer maior demora em áreas mais altas e distantes da unidade onde será realizado o trabalho, no bairro São José. Ao retornar ao sistema, a água pode apresentar gosto e/ou coloração alterados, devido ao arraste de micropartículas das paredes internas da tubulação. Não há risco à saúde.

Se tal característica persistir, é possível solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar, por meio da opção 2 do telefone 156, ou pelo aplicativo “156+POA”. O andamento do serviço será atualizado, em tempo real, no portal prefeitura.poa.br, bem como nas páginas do Dmae nas redes sociais Instagram, Facebook e X (antigo Twitter).

Áreas abrangidas

– Bairro Coronel Aparício Borges.

– Bairro São José.

– Bairro Partenon.

– Bairro Agronomia.

– Bairro Chácara dos Bombeiros.

– Vila João Pessoa.

– Vila Menina Alvira.

– Vila São José.

(Marcello Campos)

2025-07-16