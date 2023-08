Porto Alegre Obra que bloqueia o trânsito na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, deve se estender por mais 20 dias

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Dmae, somente depois da secagem completa do concreto e da finalização do aterro, será realizado o fechamento da vala Foto: Luciano Lanes/PMPA Segundo o Dmae, somente depois da secagem completa do concreto e da finalização do aterro, será realizado o fechamento da vala. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou, nesta sexta-feira (18), que a obra do emissário de esgoto cloacal na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, deve se estender por pelo menos mais 20 dias. O trânsito está totalmente bloqueado no trecho entre a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e a alça da rua Antônio Klinger Filho.

Após a concretagem da tubulação, é preciso aguardar de quatro a cinco dias para aterro do local. Somente depois da secagem completa do concreto e da finalização do aterro, será realizado o fechamento da vala.

“Estimamos que, se tudo der certo e as chuvas permitirem, até o final de agosto conseguimos liberar a avenida Praia de Belas. Foi necessário o fechamento das pistas, pois o solo estava oco, cedendo em razão do vazamento”, explicou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/obra-que-bloqueia-o-transito-na-avenida-praia-de-belas-em-porto-alegre-deve-se-estender-por-mais-20-dias/

Obra que bloqueia o trânsito na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, deve se estender por mais 20 dias

2023-08-18