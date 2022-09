Rio Grande do Sul Obras da 13ª Bienal do Mercosul começam a chegar aos seus locais em Porto Alegre

12 de setembro de 2022

Mostra abre ao público de 16 de setembro a 20 de novembro, em Porto Alegre Foto: Sedac/Divulgação Mostra abre ao público de 16 de setembro a 20 de novembro, em Porto Alegre. (Foto: Sedac/Divulgação) Foto: Sedac/Divulgação

A 13ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul começa a tomar forma com a chegada de obras a quatro instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac): o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), o Memorial do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mario Quintana e a Casa da Ospa. A mostra abre ao público de 16 de setembro a 20 de novembro, em Porto Alegre.

Com visitação gratuita, a 13ª Bienal do Mercosul apresenta ao público a obra de mais de 100 artistas, de mais de 20 países, com o tema trauma, sonho e fuga. A seleção de obras é assinada pelo curador-geral Marcello Dantas e pelos curadores adjuntos Tarsila Riso, Laura Cattani, Munir Klamt e Carolina Lauriano. O projeto educativo tem curadoria pedagógica de Germana Konrath.

Arte pela cidade

Os demais espaços expositivos da Bienal são: o Farol Santander Porto Alegre, o Cais do Porto, a Fundação Iberê Camargo, o Instituto Ling, o Paço Municipal e o Instituto Caldeira. A mostra contará ainda com obras de arte urbana espalhadas pelo centro da capital.

A Bienal é uma realização da Fundação Bienal do Mercosul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e governo federal, e financiamento do sistema Pró-cultura da Secretaria da Cultura do Estado.

• Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

O Margs receberá diversas obras e também integrará a Bienal do Mercosul com o “Acervo em movimento”, programa expositivo permanente do Museu voltado à exibição pública de sua coleção mediante uma exposição com rotatividade de obras, que ganhará uma versão sob curadoria de Marcello Dantas, curador da 13ª edição da bienal.

Horário de visitação: de terça-feira a domingo, das 9h às 19h (último acesso 18h).

Endereço: Praça da Alfândega, s/n°, Centro Histórico

• Memorial do Rio Grande do Sul

Intitulado “Trajetórias: 25 anos da Bienal do Mercosul”, o projeto expositivo da Bienal no Memorial do RS será sobre a memória do evento, proposta que relaciona a exposição com a identidade da instituição. A mostra traz o olhar retrospectivo e histórico da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul. O público vai ser convidado a observar documentação, materiais gráficos, fotografias, fatos e obras oriundas das doze edições anteriores da Bienal. O espaço foi pensado como um disparador de memórias, já que a Bienal do Mercosul ocupou diversos espaços e envolveu muitas pessoas ao longo da sua história em Porto Alegre.

Horário de visitação: de terça a domingo, das 9h às 19h

Endereço: Praça da Alfândega – rua Sete de Setembro, 1.020 – Centro Histórico.

• Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe uma expressiva parcela da Bienal do Mercosul. A dinâmica dos espaços da Casa vai permitir que o público tenha contato com os trabalhos desde a Travessa Rua dos Cataventos, passando pelos saguões, passarelas, galerias, até uma obra que será instalada na cúpula do Jardim Lutzenberger.

No percurso pelos espaços expositivos tradicionais e alternativos da CCMQ, a Bienal do Mercosul apresenta obras de 13 artistas de diversos países. Também integra a mostra o “Quase-Oração”, como registro da performance coletiva duracional, que contou com projeções na CCMQ em 2021 e que agora retorna ao complexo, como convidado da curadoria da Bienal.

Em paralelo e em diálogo com a temática da bienal – Trauma, sonho e fuga –, a CCMQ promove duas mostras. “Vertigem|Linguagem”, que tem curadoria de Vanessa Aquino, foi pensada a partir dos trabalhos feitos na oficina de criatividade do Hospital Pisiquiátrico São Pedro e pode ser visitada de 24 de setembro a 31 de outubro no Espaço Oliveira Silveira. A mostra “Podium”, organizada em torno da obra do artista Artur Bispo do Rosário, com curadoria de Elida Tessler e Edson Sousa, permanece no Espaço Maria Lidia Magliani de 7 de outubro a 16 de dezembro. Ambos os espaços ficam no 5º andar do complexo cultural.

Horário de visitação: de terça a domingo, das 10h às 20h

Endereço: rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico

• Casa da Ospa

No saguão da Casa da OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), está a obra “Experimento de Suspensão nº 2”, de Paulo Nenflidio, uma parceria da Bienal com o evento Fronteiras do Pensamento. É uma instalação que exibe uma rocha suspensa por sistema de contrapesos em ferro fundido.

Horário de visitação: de segunda a sexta, das 8h às 18h

Endereço: av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas

Artistas por espaços expositivos

• Arte urbana: Gustavo Prado (Largo Moacyr Scliar); Túlio Pinto (Avenida Borges de Medeiros); Hector Zamora (Travessa dos Cataventos); Carlos Nader (Cúpula CCMQ);

• Casa de Cultura Mario Quintana: Anna Costa e Silva & Nanda Félix; Carlos Nader; C. L. Salvaro; Felippe Moraes; Fyodor Pavlov-Andreevich com Olga Treivas; Héctor Zamora; Janaina Mello Landini; Karola Braga; Mazenett Quiroga; Panmela Castro; Quase-Oração; Tino Sehgal;

• Casa da Ospa: Paulo Nenflídio;

• Margs: Ana Vitória, Leticia Monte e Carolyna Aguiar; Cássio Vasconcelos; Denise Milan; Dora Smék; Gabriel de la Mora; Juliana Góngora Rojas; Karola Braga; Lídia Lisboa; Lygia Clark; Luzia Simons; Marina Abramović; Martin Soto Climent; Nico Vascellari; Panmela Castro; Rabih Mroué; Tino Sehgal; Vivian Caccuri;

• Acervo em movimento (coleção Margs): Antonio Henrique Amaral; Camila Sposati; Daniel Senise; David Manzur; Ênio Pinalli; Evgen Bavgar; Fayga Ostrower; Fernando Baril; Francisco Stockinger; Gastão Hofstetter; Gisela Waetge; Iole de Freitas; Karin Lambrecht; Mara Weinreb; Milton Kurtz; Noélia de Paula; Tunga; Yeddo Titze;

• Memorial do RS: Alejandra Dorado; Carlos Zerpa; Daniel Monroy; Francisco Matto; Janaína de Barros; Karola Braga; Lia Menna Barreto; Liuska Astete; Seba Calfuqueo; Tino Sehgal.

