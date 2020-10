Porto Alegre Obras da nova ponte do Guaíba alteram o trânsito no quilômetro 96 da Freeway, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A CCR ViaSul está comunicando a alteração por meio de painel de mensagem variável posicionado na rodovia Foto: CCR ViaSul/Divulgação A CCR ViaSul está comunicando a alteração por meio de painel de mensagem variável posicionado na rodovia. (Foto: CCR ViaSul/Divulgação) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de segunda-feira (02), os motoristas que trafegarem pelo quilômetro 96 da Freeway (BR-290), no sentido litoral-Capital, deverão ficar atentos às alterações no trânsito no local.

Com o avanço das obras da nova ponte do Guaíba, os atuais acessos ao vão móvel e à avenida João Moreira Maciel serão fechados definitivamente, e o ingresso aos mesmos deverá ser feito por novo acesso, aproximadamente um quilômetro antes.

Dessa forma, quem trafegar pela Freeway no sentido Porto Alegre e quiser seguir em direção a Eldorado do Sul ou à avenida Sertório, deverá permanecer mais à direita da rodovia e utilizar o novo acesso no quilômetro 95.

Também a partir do dia 2, haverá estreitamento temporário de pista, do quilômetro 95 ao 96, no sentido Porto Alegre, para ligação das obras da nova ponte do Guaíba com a rodovia. Assim, o trânsito no local será canalizado para duas faixas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre