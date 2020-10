Literatura Vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2020 serão anunciados na semana que vem

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

A premiação faz parte da programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre Foto: Divulgação A premiação faz parte da programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IEL (Instituto Estadual do Livro) anunciará os vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2020 no dia 6 do mês que vem. A premiação faz parte da programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorrerá de forma totalmente on-line de 30 de outubro a 15 de novembro.

A divulgação será feita por vídeo no canal do IEL no Youtube e na sua página no Facebook, a partir das 19h. Junto ao anúncio, haverá uma homenagem ao patrono do Minuano em 2020, o escritor Sergio Faraco. Nascido em Alegrete, em 1940, Faraco é contista, cronista, tradutor e ensaísta.

O Prêmio Minuano de Literatura busca reconhecer e ressaltar a produção literária do Estado. A iniciativa é uma parceria entre o IEL e o Instituto de Letras da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O objetivo é contribuir com a divulgação das obras gaúchas, além de incentivar a leitura e a produção escrita.

Em sua terceira edição, a premiação avaliou obras publicadas durante o ano passado. Os 24 finalistas concorrem em oito categorias: infantil, juvenil, poesia, conto, crônica, ficção: romance/novela, ilustração e especial.

