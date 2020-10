Porto Alegre Propostas para aplicativo do serviço de táxi em Porto Alegre serão conhecidas na próxima terça

27 de outubro de 2020

Segundo a prefeitura, o objetivo é qualificar o serviço e a segurança dos usuários de táxi

O pregão eletrônico para conhecer as propostas para a contratação de desenvolvimento, disponibilização e manutenção de aplicativo do serviço de táxi em Porto Alegre será realizado na próxima terça-feira (03).

Segundo a prefeitura, o objetivo do App é qualificar o serviço e a segurança dos usuários de táxi, sem custos para o município.

O serviço será remunerado por meio de cobrança direta ao taxista, com percentual de até 10%, aplicado sobre o valor efetivo de cada corrida realizada com o uso do aplicativo.

