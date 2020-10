Rio Grande do Sul Unidades de Conservação do RS voltam a receber visitantes com limitação de público

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

O parque de Itapuã é uma das 23 unidades de conservação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. (Foto: Cláudio Tarta/Divulgação)

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS autorizou a reabertura das UCs (Unidades de Conservação) do Estado. Os locais estavam fechados para o público desde março, devido às medidas de prevenção contra a Covid-19. Já as atividades de fiscalização, manutenção e pesquisa seguiram normalmente.

As 23 UCs administradas pela secretaria têm papel fundamental na conservação e preservação de espécies, além de serem espaços de pesquisa e educação ambiental. Três delas também são áreas de lazer e turismo: Parque Estadual de Itapeva, em Torres, e Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, que reabriram na semana passada, e Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, que reabrirá nesta quinta (29). No feriado do dia 2 de novembro, todas as unidades estarão fechadas.

De acordo com o chefe da Divisão de Unidades de Conservação, Luciano Weber Kops, uma série de medidas de prevenção ao coronavírus foi adotada para a reabertura, entre elas a obrigatoriedade do uso de máscara e a medição da temperatura corporal.

Os horários de visitação foram reduzidos. “Todos os dias, os funcionários realizam limpeza e sanitização dos locais públicos como banheiros, bancos e churrasqueiras. Seguimos obedecendo aos regramentos das bandeiras de cada município e nos adaptaremos conforme os novos cenários”, explica.

Confira o horário de funcionamento das unidades:

Parque Estadual de Itapuã

Somente Praia das Pombas (máximo 87 pessoas)

De quartas a domingos, das 9h30min às 16h (entrada por ordem de chegada)

Ingresso: R$ 17,75 (pagamento em dinheiro)

Churrasqueiras abertas com restrições

Parque Estadual do Turvo

Reabertura a partir do dia 29/10

De quintas a segundas-feiras, das 8h às 15h (fechado no feriado de Finados)

Entrada somente com agendamento pelo telefone (55) 99918-3006

Ingresso: R$ 17,75 (pagamento em dinheiro)

Churrasqueiras abertas com restrições

Parque Estadual de Itapeva

De segundas a domingos apenas para trilha guiada e com agendamento pelos e-mails agendamentotrilhapeva@sema.rs.gov.br ou peitapeva@sema.rs.gov.br

Informações: (51) 3626-3561

Ingresso: gratuito

O Zoológico, em Sapucaia do Sul, e o Jardim Botânico, em Porto Alegre, também se preparam para voltar a receber visitantes. A data de retorno será anunciada em breve.

Para saber mais sobre as Unidades de Conservação administradas pela Secretaria do Meio Ambiente, acesse o site da pasta.

