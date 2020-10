Investimento estrangeiro direto no Brasil cai 48% no primeiro semestre

O IED (investimento estrangeiro direto) global despencou no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados pela ONU (Organização das Nações Unidas) nesta terça-feira (27). No Brasil, houve uma queda de 48% (US$ 18 bilhões) em relação ao mesmo período de 2019.

De acordo com a ONU, a queda ocorreu conforme o programa de privatizações do País foi paralisado, mas o fluxo de recursos “deve se recuperar moderadamente no segundo semestre, conforme as vendas de ativos são retomadas e um novo plano de infraestrutura seja apresentado”.