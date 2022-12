| Obras de hospital em Bento Gonçalves ganham reforço de quase 3 milhões e 700 mil reais do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Unidade atenderá 100% pelo SUS, oferecendo 18 leitos de UTI a pacientes de toda a região. (Foto: Divulgação)

Por meio de seu programa “Avançar”, o governo gaúcho contribuirá com R$ 3,65 milhões para as obras de ampliação do novo complexo hospitalar em construção junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bento Gonçalves (Serra Gaúcha). A destinação da verba está prevista em documento formalizado nesta semana pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A instituição atenderá 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo 18 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) a pacientes de toda a região, o que representa cerca de 300 mil habitantes. “Esse recurso certamente será revertido em serviços de qualidade”, ressalta a titular da pasta municipal do setor, Tatiane Misturini Fiorio. “Nunca antes na história do Estado recebemos tanto aporte.”

De acordo com a secretária estadual Arita Bergmann, os investimentos no município representam um olhar para o futuro: “Temos certeza que, na região da Serra, esse valor vai se multiplicar em vidas salvas”. O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, também participou da cerimônia de assinatura da iniciativa.

Uruguaiana

Já na Fronteira-Oeste, foi inaugurado um espaço para uso por familiares que aguardam visitação a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Uruguaiana. A instituição acolhe jovens locais e das cidades de Alegrete, Itaqui, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento.

Com as novas instalações, o governo gaúcho avalia que será possível oferecer um local qualificado para essa finalidade:

“A obra é uma demanda antiga, surgida em 2001, e agora representa o início de um projeto que ainda pode ser aprimorado. Este espaço também trará maior tranquilidade ao adolescente, por saber sua família está aguardando em espaço adequado, além de fortalecer o vínculo entre as partes envolvidas”.

O abrigo foi construído em estrutura de monobloco em GRC (concreto com fibra-de-vidro, mais isolamento em lã-de-vidro) e dispõe de área coberta para espera, quatro banheiros, fraldário e depósito. A estrutura conta, ainda, com Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), plantio de grama e árvores, calçamento, rampa em concreto, estacionamento em brita e cercamento com tela.

Já está nos planos contemplar todas as unidades do Estado com esse tipo de instalação. O custo por unidade é de R$ 663 mil, com obras a serviço de empresa vencedora de licitação.

(Marcello Campos)

