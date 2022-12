Rio Grande do Sul Criatividade no empreendedorismo é tema de atividade gratuita neste sábado em Flores da Cunha

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Workshop da Sedac já contemplou diversas cidades gaúchas neste ano, (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) que já contemplou empreendedores de diversas cidades gaúchas, a “Caravana Imersão RS Criativo” promove workshop gratuito neste sábado (3) em Flores da Cunha (Serra Gaúcha). O foco da vez é a criatividade aplicada aos negócios, com a professora Ingrid Sherdien.

A atividade será realizada no Casarão dos Veronese, localizado na estrada Olindo Carlos Toigo nº 650 (bairro Otávio Rocha), das 10h ao meio-dia e das 14h às 18h. O link para inscrição está disponível no site estado.rs.gov.br.

“Os participantes serão desafiados a refletir sobre o seu negócio, criar e inovar”, explica a Sedac. Compreender a situação atual dos empreendedores locais e oferecer caminhos e perspectivas para que desenvolvam ainda mais seus empreendimentos.”

Para a coordenadora do programa, Carolina Biberg, trata-se de um evento diferenciado e que se consolidará mostrando a importância da criatividade e da inovação para potencializar o desenvolvimento local e, consequentemente, do Estado:

“A propriedade intelectual sempre será um diferencial em qualquer parte do mundo. A ‘Imersão RS Criativo’ traz essa ideia, ao reunir empreendedores criativos dos mais variados setores para colocar ideias em prática e transformar produtos e serviços”.

Ministrante

Ingrid Scherdien é coordenadora de Criação, focada em mídias audiovisuais e marketing, além de designer, professora universitária, pesquisadora e doutoranda na área. O seu site é ingridscherdien.com.

Conforme o texto de divulgação do workshop deste sábado, ela “prima por resultados que transformam a vida das pessoas, principalmente as que se arriscam na jornada do empreendedorismo, e é capaz de motivar e gerenciar equipes sem perder o equilíbrio entre o compromisso e a aventura de alcançar metas e sonhos”.

A atividade é definida como “uma experiência de imersão em que serão discutidas e aplicadas ferramentas pensando no futuro de cada negócio, aplicado aos cenários da cidade com ferramentas de design estratégico para amplificar a visão de negócio dos participantes”.

Roteiro

Realizada em parceria com a prefeitura local, Ministério do Turismo, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e Universidade Feevale, a iniciativa faz parte do eixo “Territórios Criativos”, segmento do programa “RS Criativo”. O objetivo é estimular e colaborar para o crescimento dos municípios, por meio de capacitações. O roteiro ainda incluirá neste mês as cidades de Encantado (Vale do Taquari) e Caçapava do Sul (Região Sudeste do Estado).

Em 2019, as caravanas regionais visitaram as cidades de Santa Maria, Bagé, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Frederico Westphalen. Nesses nove municípios foram identificados diferenciais e oportunidades de acordo com cada localidade, assim como as necessidades, para então, em conjunto com lideranças regionais, promover o desenvolvimento de um plano focado na economia criativa local.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul