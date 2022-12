Porto Alegre Coral da UFRGS se apresenta neste sábado na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Evento integra programação do festival “Natal dos Encantos”, realizado pela prefeitura. (Foto: Billy Valdez/Divulgação)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio recebe às 11h deste sábado (3) o Coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para mais uma edição de sua série de concertos ao vivo, com aproximadamente uma hora de duração. A entrada é franca.

O Coral da Ufrgs é formado por 60 cantores e acumula mais de seis décadas de atuação. No repertório, peças eruditas e populares de compositores brasileiros ou de outros países, abrangendo diversos períodos históricos. A regência é de Lucas Alves e a preparação vocal de Flávio Leite. No encerramento, a mezzo-soprano Angela Diel fará participação especial.

O evento integra a programação do festival “Natal dos Encantos”, com atrações gratuitas promovidas pela prefeitura até 25 de dezembro. Outros detalhes podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br. Já a programação de filmes e outras atividades da cinemateca é divulgada em capitolio.org.br.

Programa

– “Lata d’Água” – Luiz Antonio e Jota Junior – Arranjo: Marcos Leite.

– “A Voz do Morro” – Zé Keti – Arranjo: Manuel F. Abreu.

– “Mulungu Fuloriô” – Antônio Vaz (1935-2005).

– “Entre dos Mansos Arroyos” – Mateo Romero “Capitán” (c.1575-1647)

– “Abide With Me – Hino Anglicano”, com letra de Henry Francis Lyte (1793-1847) e música de William Henry Monk (1823-1889).

– “Eli, Eli”, de Gyorgy Deak Bardós (1905-1991).

– “Abendlied”, de Josef Rheinberger (1839-1901).

– “Dadme Albricias – Cancioneiro de Uppsala”, anônimo (século 16).

– “Lux Aurumque”, de Eric Whitacre (1970-).

– “Ave Maria”, de Franz Biebl (1906-2001).

– “El Nacimiento”, de Ariel Ramirez (1921-2010). Solo: Angela Diel.

Doações de brinquedos

A prefeitura de Porto Alegre mantém campanha para arrecadação de brinquedos para presentear crianças de comunidades carentes neste Natal. Confira os principais pontos de coleta:

– Centro Administrativo Municipal – rua General João Manoel nº 157 (Centro Histórico).

– Paço Municipal – Praça Montevidéu nº 10 (Centro Histórico).

– Palácio do Comércio – Largo Visconde do Cairú nº 17 (Centro Histórico).

– Trensurb (prédio administrativo) – avenida Ernesto Neugebauer nº 1.985 (bairro Humaitá) ou na estação do Mercado Público (Centro Histórico).

– Rede Zaffari – unidades da rua Fernando Machado e avenidas Ipiranga, Otto Niemeyer, Juca Batista, Sertório, .

– Shopping Total – avenida Cristóvão Colombo nº 545 (bairro Floresta).

(Marcello Campos)

