Secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia pede demissão

2 de dezembro de 2022

Esteves Colnago vai cumprir quarentena de seis meses antes de ter outra ocupação no setor privado.

A pouco menos de um mês do fim do governo, o Ministério da Economia sofreu uma baixa nesta sexta-feira (02). O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, pediu demissão do cargo.

O pedido é retroativo ao dia 1º de dezembro e vai cumprir quarentena de seis meses antes de ter outra ocupação no setor privado. Ao deixar o cargo, o ex-secretário agradeceu ao ministro Paulo Guedes “pela oportunidade de ter feito parte da equipe do Ministério desde o início deste governo”.

Colnagno é analista de carreira do Banco Central e mestre em economia pela Universidade de Brasília (UnB). O atual secretário especial-adjunto da Secretaria, Julio Alexandre, será o substituto até o fim deste ano.

