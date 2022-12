Porto Alegre “Porto Alegre em Cena” prossegue neste fim de semana com diversas atrações

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Evento começou na quinta-feira e será encerrado na próxima quarta. (Foto: Divulgação/PMPA)

Retomado presencialmente na quinta-feira (1º) após dois anos de restrições de atividades por causa da pandemia de coronavírus, o festival “Porto Alegre em Cena” prossegue neste fim de semana com diversas atrações de sua 29ª edição. Programação, ingressos e outros detalhes podem ser conferidos no site portoalegreemcena.com.

O evento termina na próxima quarta-feira (7), abrangendo diversos locais da capital gaúcha. Outra boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa – realizadora, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) já confirmou uma segunda etapa para março, em homenagem aos 251 anos da cidade.

Destaques

Às 18h30min deste sábado (3), o espetáculo “Ilha” será apresentado com entrada franca no Parque Alin Pedro, no bairro IAPI (Zona Norte). Já nos teatros do Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo nº 307, quase esquina com Ipiranga), serão duas peças: “Sobrevivo” (19h) e “Atravessamentos” (21h), ambos com ingressos a R$ 30.

No domingo, o Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) recebe a peça “Embarque Imediato”, com o ator carioca Antônio Pitanga e os filhos Rocco e Camila (com participação em vídeo), sob direção de Marcio Meirelles e texto de Aldri Anunciação. O espetáculo tem sessão única às 19h de domingo (4).

No mesmo horário, será apresentado no Centro Municipal de Cultura o espetáculo “Novos Velhos Corpos 50+”, vencedor do Prêmio Açorianos de Dança 2022 e que oferece perspectivas poéticas contra rótulos geracionais, por meio de coreografias. A direção de cena é de Lisandro Bellotto e Cláudia Sachs.

Também às 19h, a pista de skate da orla do Guaíba será palco para um show do grupo de dança Restinga Crew, em espetáculo homônimo. A atração é gratuita.

(Marcello Campos)

