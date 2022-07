Porto Alegre Obras de revitalização do chafariz do Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, seguem em andamento

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Obras para substituição de redes de água no Quadrilátero também foram vistoriadas Foto: Luciano Lanes/PMPA Obras para substituição de redes de água no Quadrilátero também foram vistoriadas Foto: Luciano Lanes/PMPA

O chafariz do Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, instalado em 2012, a partir de uma parceria entre a prefeitura e a Vonpar, está sendo revitalizado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Com investimento de cerca de R$ 480 mil, o equipamento localizado junto ao Mercado Público voltará a funcionar. O diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, acompanhou o andamento das obras nesta quarta-feira (20).

Os serviços de recuperação começaram em 14 de fevereiro. Já foi feita a limpeza e a retirada do piso, que agora está sendo refeito para que tenha o escoamento correto, pois a água saia pelas laterais. Após, será reformado todo o painel de automação, localizado no interior do Mercado Público, e a parte elétrica, hidráulica e das bombas.

“Tivemos algumas intercorrências, mas a obra está em andamento. Os trabalhos foram interrompidos para realização de feiras no largo, além de um furto de bombas. O chafariz será mais uma atração turística para a região central da cidade”, destaca Garcia.

Adequação – Os jatos d’água serão abastecidos por um reservatório de 12 mil litros no subsolo do largo e operados por um conjunto de bombas elétricas. A água utilizada na estrutura de 40 metros de extensão é recolhida e conduzida ao reservatório para reaproveitamento.

O projeto anterior apresentou falhas para operar. O diagnóstico dos técnicos do Dmae é que isso ocorria por utilizar bombas centrífugas com duto de ventilação, que não funciona adequadamente para essa região central, onde há grande circulação de pessoas, ocasionando o acúmulo de grande quantidade de resíduos.

Além disso, a grelha para ventilação foi fechada com tampa de concreto. Agora, será utilizado um sistema de bombas submersas. Com isso, terá que ser modificado o sistema de reservatórios e aprofundar mais a cisterna que recebe água para o bombeamento do chafariz.

Além da obra do chafariz, o diretor-geral do Dmae visitou os empreendimentos do segundo andar do Mercado Público, que tiveram acompanhamento do órgão para instalação de redes internas de água. Ele também vistoriou os serviços de substituição de redes do Quadrilátero Central, que no momento ocorrem na rua General Vitorino.

