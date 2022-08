Porto Alegre Obras do Dmae interrompem abastecimento para a Região Central de Porto Alegre na quarta-feira

Vias estão recebendo novas redes de polietileno de alta densidade (Pead) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Para o avanço das obras de substituição de redes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) no Quadrilátero Central de Porto Alegre, os bairros Independência, Centro Histórico, Floresta e Bom Fim terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (17), a partir das 9h.

Será executada interligação da rede na rua Dr. Flores, 370. A previsão de normalização é durante a noite de quarta. A programação pode ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.

Esse serviço faz parte da frente de obra que está em andamento desde julho, na rua General Vitorino, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores. A etapa faz parte do setor 6 da obra, que contempla 235 metros de rede de água com diâmetros de 110 mm e 160 mm.

As vias estão recebendo novas redes de polietileno de alta densidade (Pead) que substituirão as atuais tubulações de ferro fundido. As obras têm investimento de R$ 2,8 milhões, com recursos próprios do município, e beneficiarão cerca de 25 mil moradores do Centro Histórico. A troca da rede de água é executada em paralelo à revitalização da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central.

Outras frentes

Na semana passada foi iniciada mais uma etapa da intervenção na rua Vigário José Inácio, entre a Gen. Vitorino e a rua dos Andradas. Para esta segunda-feira (15), estava previsto o início dos trabalhos na rua Andradas, entre a Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores, adiado para terça-feira (16), em virtude da chuva.

Tanto a rua Vigário José Inácio quanto a rua dos Andradas já fazem parte do setor 5 da obra, que contempla no total 1.371 metros de novas redes.

Trânsito e transporte

A partir desta terça-feira, com o bloqueio da rua dos Andradas, entre a rua Mal. Floriano Peixoto e Dr. Flores (sem o fechamento dos cruzamentos), a Gen. Vitorino será liberada e por essa via será o desvio do lotação.

O novo itinerário será: Praça Parobé e rua Gen. Vitorino até a Praça Dom Feliciano. Também serão liberadas a Marechal Floriano Peixoto e Vigário José Inacio, entre Gen. Vitorino e Salgado Filho. As linhas que têm alteração de itinerário são: 40.42- Petrópolis/ Irmãos Marista, 50.2- IAPI/Auxiliadora e 50.3 – Mont’ Serrat.

Mais informações

As intervenções do Dmae ocorrerão em trechos das ruas Voluntários da Pátria, José Montaury, Andradas, General Vitorino, Uruguai, Borges de Medeiros, Marechal Floriano Peixoto, Vigário José Inácio e Dr Flores.

Também está prevista a troca da rede de água no Largo Glênio Peres. O uso do Pead permitirá uma execução mais rápida da obra. O material é leve e flexível, de fácil montagem e manutenção. Outras vantagens são a alta resistência a impacto e à corrosão, a maior capacidade de fluxo interno e o menor custo.

