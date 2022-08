Rio Grande do Sul Hemocentro do Estado solicita doações de sangue de todos os tipos, especialmente O negativo e O positivo

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde podem realizar a doação Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde podem realizar a doação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul) precisa com urgência de doações de sangue de todos os tipos, mas especialmente O positivo e O negativo. Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde (não tendo impedimentos temporários ou definitivos), podem realizar a doação.

O atendimento é realizado preferencialmente com agendamento prévio por meio de telefone ou whatsapp, pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. Também está disponível um link pelo site da SES (Secretaria Estadual da Saúde) para agendamento de doação de sangue nos hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas.

Na Capital, o Hemorgs está localizado na avenida Bento Gonçalves, 3722, com atendimento das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia.

Estoques e distribuição

O estoque de sangue do Hemocentro abastece cerca de 40 hospitais da Região Metropolitana. São necessárias cerca de 100 bolsas todos os dias para suprir a demanda.

Pontos de coleta

Para facilitar a doação de sangue em mais locais do interior do Estado, a Secretaria da Saúde está instituindo pontos de coleta de sangue para além dos hemocentros regionais. Tramandaí foi a última cidade a abrir um desses locais para atendimento, com a criação de uma a unidade de coleta e transfusão do Hospital de Tramandaí.

