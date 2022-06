Porto Alegre Obras do Quadrilátero Central avançam para o trecho 2, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As obras do Quadrilátero Central iniciam no trecho 2 (Dr. Flores) nesta segunda-feira (27), em Porto Alegre, com isolamento da área, término da remoção de paralelepípedos e retirada do subleito contaminado. Os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

No trecho 1 (rua Marechal Floriano Peixoto), as ações continuam, com recebimento de base de brita graduada, compactação de subleito e o início da colocação de meio-fio. Os serviços podem sofrer alterações em caso de chuva.

O primeiro trecho do Quadrilátero Central, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores, começou no dia 13 de junho. Nesta etapa foram realizados diversos serviços, como isolamento de áreas, remoção de paralelepípedos e meio-fio, escavação e remoção de solo, remoção de meio-fio e paralelepípedos do trecho 2 da rua Otávio Rocha, recebimento de brita graduada e compactação com rolo no trecho 1, instalação de rede elétrica provisória e colocação de novos contêineres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre