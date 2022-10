Porto Alegre Obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre prosseguem na rua General Vitorino

2 de outubro de 2022

As obras provocam alterações no trânsito no Centro da Capital. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

As obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre prosseguem nesta segunda-feira (03), quando começam os trabalhos na rua General Vitorino.

Em razão das obras, o trânsito fica bloqueado na via entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores, sendo mantido aberto o cruzamento da rua Vigário José Inácio. Com isso, Marechal Floriano e Vigário José Inácio terão sentidos invertidos entre a General Vitorino e a Andradas.

Na quinta-feira (06), está previsto o teste no piso colocado no passeio da rua Otávio Rocha. Além disso, nos canteiros entre os trechos 1 e 2, será feita a execução de esgoto para as bancas e a limpeza, remoção e preparação da área.

No trecho 4, ocorrerá a finalização do paralelepípedo. No canteiro entre os trechos 1 e 2 e 3 e 4, será feita a execução de redes de esgoto. Na Voluntários da Pátria, está prevista a execução de juntas de dilatação do piso.

