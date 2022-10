Polícia Homem que matou a ex-companheira a facadas é condenado a mais de 41 anos de prisão no interior do RS

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Foto: Freepik

Um homem acusado de matar a facadas a sua ex-companheira foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Vicente do Sul, na Região Central do RS, a 41 anos, 7 meses e 15 dias de prisão em regime inicialmente fechado.

O crime aconteceu no município de Mata, no Centro do Estado, em 25 de julho de 2019. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o assassino não aceitava o novo relacionamento amoroso da vítima. Ela tinha medida protetiva de urgência decretada desde 17 de julho de 2019, depois que ele, armado com uma faca, tentou invadir a casa da ex-companheira, alguns dias antes. Na ocasião, a mulher estava com o namorado e eles conseguiram pular a janela e buscar socorro.

Conforme o Ministério Público, pouco mais de uma semana depois do ocorrido, descumprindo a medida protetiva, o criminoso retornou à residência, onde matou a vítima. A ex-companheira foi morta com diversos golpes de faca, especialmente no rosto e no pescoço.

O réu não poderá recorrer em liberdade. O julgamento, realizado na sexta-feira (30), foi presidido pelo juiz Valeriano Santos Filho.

