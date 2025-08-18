Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Obras em nove rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem alterar o trânsito nesta semana

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Serão 21 frentes de trabalho em rodovias de todo o Estado.

Foto: Rafael Bento/Ascom EGR
Serão 21 frentes de trabalho em rodovias de todo o Estado. (Foto: Rafael Bento/Ascom EGR)

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em nove estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. As intervenções iniciaram nesta segunda-feira (18) e seguem até sexta-feira (22).

Serão 21 frentes de trabalho em rodovias administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), com obras que podem ocasionar bloqueios de faixas e gerar lentidão ou retenções sinalizadas em horários de maior movimento.

A EGR segue trabalhando em obras de modificação de rótula na Serra Gaúcha. Na ERS-115, no km 6, em Igrejinha, e na RSC-453, no km 93,8, em Garibaldi. A rodovia RSC-453 também passa por modificação de acesso no km 82,5, em Carlos Barbosa. Já em Nova Petrópolis, na ERS-235 segue as obras de construção de um novo acesso no km 14, enquanto a ERS-129, em Muçum, conta com a implantação de uma interseção no km 83.

Também na região, ocorrerá pintura e sinalização na ERS-115, entre Igrejinha e Gramado, e na ERS-020, entre Três Coroas e São Francisco de Paula. Em São Francisco de Paula, há ainda manutenção asfáltica no km 58 da ERS-235 e conservação entre Canela e São Francisco de Paula.

No vale do Taquari, as obras se concentram no Km 40,5 da RSC-453 em Estrela, onde a EGR trabalha na construção de um novo acesso. No município de Muçum, na ERS-129, ocorre a construção de uma nova interseção no km 83. Também há serviços de conservação entre Venâncio Aires e Lajeado, e entre Encantado e Muçum.

Já no Vale dos Sinos, a ERS-239 recebe conservação entre Novo Hamburgo e Campo Bom. Na Região Metropolitana, a ERS-040 passa por manutenção asfáltica entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal, além de serviços de conservação no mesmo trecho. No norte do Estado, a ERS-135 recebe conservação ao longo de todo o trecho entre Passo Fundo e Erechim.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, destaca a importância dessas obras. “Seguimos um planejamento semanal que é importante para garantir a continuidade dos serviços e a qualidade das entregas. Dessa forma, conseguimos melhorar as condições de tráfego e reforçar a segurança em toda a malha viária administrada pela EGR”, afirma Vanacôr.

Relação de obras

Modificação de rótula:

– ERS-115 – Km 06 – Em Igrejinha;
– RSC-453 – Km 93,8 – Em Garibaldi.

Modificação de acesso:

– RSC-453 – Km 82,5 – Em Carlos Barbosa.

Construção de interseção:

– ERS-129 – Km 83 – Em Muçum.

Construção de acesso:
– ERS-235 – Km 14 – Em Nova Petrópolis;
– RSC-453 – Km 40,5 – Em Estrela.

Manutenção asfáltica:

– ERS-115 – Km 0 ao 1 e Km 21 – Em Taquara e Três Coroas;
– ERS-235 – Km 58 – Em São Francisco de Paula;
– ERS-040 – Km 67 ao 74 – Em Capivari do Sul.

Pintura e sinalização:

– ERS-115 – Km 14 ao 41 – Entre Igrejinha e Gramado;
– ERS-474 – Km 0 ao 32 – Entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante;
– ERS-020 – Km 71 ao 95 – Entre Três Coroas e São Francisco de Paula;

Conservação (roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda):

– ERS-129 – Km 67 ao 90 – Entre Encantado e Muçum;
– ERS-453 – Km 0 ao 29 – Entre Venâncio Aires e Lajeado;
– ERS-239 – Km 13 ao 25 – Entre Novo Hamburgo e Campo Bom;
– ERS-115 – Km 23 ao 40 – Entre Três Coroas e Gramado;
– ERS-235 – Km 15 ao 17 – Em Nova Petrópolis;
– RS-235 – Km 40 ao 74 – Entre Canela e São Francisco de Paula;
– ERS-040 – Km 60 ao 90 – Entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal;
– ERS-135 – Km 0 ao 78 – Entre Passo Fundo e Erechim.

