Rio Grande do Sul Obras em rodovias gaúchas exigem atenção redobrada de motoristas e pedestres

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Serviços exigem bloqueios de faixas e operações pare-e-siga, com eventual lentidão ou retenção de veículos em alguns trechos. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

A concessionária CCR ViaSul executa nesta semana uma série de obras, com equipes presentes em diversas rodovias para trabalhos de recuperação, manutenção e conservação. Os serviços exigem bloqueios de faixas e operações pare-e-siga, com eventual lentidão ou mesmo retenção de veículos em alguns segmentos. Condutores e pedestres devem redobrar a atenção.

Sempre que possível, os deslocamentos devem ser programados para evitar possíveis transtornos nos pontos de estradas com restrições de tráfego. As condições do trânsito são divulgadas em rodovias.grupoccr.com.br e também pelo whatsapp (51) 3303-3858, ou por meio do telefone 0-800-000-02-90, disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

Trechos com obras e outros serviços

– BR-101: bloqueio de faixa

Torres a Osório: Fresagem, correções emergenciais no pavimento, reparo localizado, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os kms 0 e 88 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h; Osório: Implantação de viaduto no km 69 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h;

– BR-290 (Freeway): bloqueio de faixa

Osório a Porto Alegre: Fresagem, correções emergenciais no pavimento, restauração de pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os kms 0 e 98 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h; Gravataí a Porto Alegre: Obras de conservação, manutenção e readequação de pontes e viadutos entre os kms 84 – ambos os sentidos. Obras 24h; Porto Alegre: Obra de manutenção do vão móvel entre os kms 96 e 97 – ambos os sentidos. Obras 24h;

– BR-386: bloqueio de faixa

Carazinho a Canoas: Fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, implantação de defensa metálica, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os kms 179 e 446 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30; São José do Herval: Recuperação da rodovia no km 288 – ambos os sentidos. Obras 24h; Tio Hugo a Soledade: Supressão vegetal, terraplanagem, drenagem e pavimentação, entre os kms 215 e 245 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h; Soledade a Fontoura Xavier: Terraplanagem. drenagem e pavimentação, entre os kms 245 e 270 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h; Pouso Novo: Recuperação da rodovia no km 297 e no km 308 – ambos os sentidos. Obras 24h; Marques de Souza a Lajeado: Obras de duplicação entre os kms 333 e 345 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30; Marques de Souza e Forquetinha: Retornos em nível no km 337 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30; Lajeado: Passagens inferiores e superiores nos kms 341, 345 e 346 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30; *sem interdição de faixa. Lajeado: Vias marginais entre os kms 339 e 345 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30; *sem interdição de faixa. Lajeado: Implantação de passarela entre os kms 342 e 344 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30. Lajeado/Estrela: Supressão vegetal, terraplanagem, drenagem e pavimentação entre os kms 346 e 351 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h. Estrela: Obras de recuperação da ponte no km 349 – pista Norte (sentido interior). Obras 24h. Estrela: Obras de recuperação das pontes no km 350 – ambos os sentidos. Obras 24h; Triunfo: Implantação interseção no km 392 – ambos os sentidos. Entre 8h e 18h30; Montenegro: Implantação de passarela no km 416 – ambos os sentidos. Entre os 8h e 18h30.

– BR-448: bloqueio de faixa

Sapucaia do Sul a Canoas: Fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os kms 0 e 22 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

– BR-101: interdição de faixa

Sinalização vertical, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (km zero ao 88).

– BR-290 (Freeway): interdição de faixa

Sinalização vertical, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (km 0 ao 98).

– BR-386: interdição de faixa

Limpeza e recuperação de sistemas de drenagem (meio fio, canaletas, bueiros e tampas de bueiros), com retroescavadeira, remoção de entulhos, recuperação de terraplenos, instalação, remoção e recomposição de sinalização vertical. Instalação/manutenção de dispositivos de segurança e atenuantes de impacto, manutenção da pintura de pista, estruturas de contenção, reinstalação de tachas faltantes, poda de árvores e arbustos, roçada e coleta de lixo. Serviços realizados entre Carazinho e Canoas (km 180 ao 446).

– BR-448: : interdição de faixa

Defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, sinalização vertical, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul (km zero e 22).

(Marcello Campos)

