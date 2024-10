Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

As apostas podem ser feitas até 19h. Foto: ABr As apostas podem ser feitas até 19h. (Foto: ABr) Foto: ABr

A Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2784, que será realizado nesta terça-feira (8). O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 76 apostas acertaram cinco números na Quina e receberam R$ 55.341,23 cada. Já na Quadra, 4.607 apostadores que acertaram quatro dezenas levaram para casa, cada um, R$ 1.304,20.

