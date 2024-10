Últimas Segundo voo com 227 repatriados do Líbano chega ao Brasil

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Segundo o governo federal, 456 pessoas e seis pets já foram retirados do Líbano por meio da operação "Raízes do Cedro". Foto: Divulgação/FAB

O segundo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriação de brasileiros do Líbano chegou ao Brasil nesta terça-feira (8). Um grupo de 227 passageiros, sendo 49 crianças (7 de colo), desembarcou às 6h58min na Base Aérea de São Paulo (Basp), em Guarulhos (SP).

A aeronave decolou de Beirute, no Líbano, na segunda (7), e fez escala técnica em Lisboa, Portugal. Três animais de estimação também estavam no voo.

Segundo o governo federal, 456 pessoas e seis pets já foram retirados do Líbano por meio da operação “Raízes do Cedro”. O primeiro voo chegou no domingo (6) e os repatriados foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dessa vez, a aeronave levou ao Líbano uma doação de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades locais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, outros bens emergenciais devem ser transportados nos próximos voos.

Na tripulação da operação, há uma equipe multidisciplinar com três médicos, dois enfermeiros e dois psicólogos para garantir acolhimento e assistência.

O Itamaraty informou na segunda-feira, por meio de nota, que continua em contato com os brasileiros e seus familiares que desejam sair do Líbano por meio da Embaixada do Brasil em Beirute. A organização dos voos depende das condições de segurança no terreno.

“O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, principalmente com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines”, completa a nota.

