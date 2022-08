Porto Alegre Obras na rede de água alteram o trânsito na área central de Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

A intervenção contempla 235 metros de rede de água com diâmetros de 110 mm e 160 mm. (Foto: PMPA/Divulgação)

As obras de substituição de redes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no quadrilátero central terão uma nova etapa executada neste fim de semana. Serão implantadas duas travessias na rede, na esquina da rua Dr. Flores com a General Vitorino. Para os trabalhos, o cruzamento será bloqueado para o trânsito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), neste sábado (27) e domingo (28). A programação pode ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.

Esse serviço faz parte da frente de obra que está em andamento desde julho, na rua General Vitorino, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores. A intervenção compõe o setor 6 da obra, que contempla 235 metros de rede de água com diâmetros de 110 mm e 160 mm.

As vias estão recebendo novas redes de polietileno de alta densidade (Pead) que substituirão as atuais tubulações de ferro fundido. As obras têm investimento de R$ 2,8 milhões, com recursos próprios do município, e beneficiarão cerca de 25 mil moradores do Centro Histórico. A troca da rede de água é executada em paralelo à revitalização da rua dos Andradas e do quadrilátero central.

Trânsito

Para o motorista que trafegar pela avenida Senador Salgado Filho será proibido descer a Dr. Flores. Para quem vem pela avenida Alberto Bins, não será possível subir a Dr. Flores e se dirigir até a Salgado Filho. O motorista que se deslocar pela Alberto Bins pode acessar a Salgado Filho pela rua Cel. Vicente. Além disso, as ruas Mal.Floriano e Vigário José Inácio serão liberadas para o trânsito de veículos.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local para orientar a população. Será permitido acesso local aos comerciantes da região para carga e descarga de mercadorias. As alterações serão monitoradas continuamente e alterações serão informadas nos canais oficiais da prefeitura.

Modernização da rede de água

As intervenções do Dmae estão ocorrendo em trechos das ruas Voluntários da Pátria, José Montaury, Andradas, General Vitorino, Uruguai, Borges de Medeiros, Marechal Floriano Peixoto, Vigário José Inácio e Dr Flores. Também está prevista a troca da rede de água no Largo Glênio Peres. O uso do Pead permitirá uma execução mais rápida da obra. O material é leve e flexível, de fácil montagem e manutenção. Outras vantagens são a alta resistência a impacto e à corrosão, a maior capacidade de fluxo interno e o menor custo.

