Programação cultural da 45ª Expointer movimenta o parque Assis Brasil, em Esteio

26 de agosto de 2022

A 45ª Expointer inicia neste sábado (27). (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini)

A 45ª Expointer, que inicia neste sábado (27) e segue até 4 de setembro, terá intensa programação cultural todos os dias da feira. Com atrações para diferentes gostos, os shows se dividem na Mostra Musical da Expointer e no Festival Cultural do Parque Assis Brasil, com apresentações de dança de CTGs de todo o Estado.

Grandes nomes da música nativista como Renato Borghetti, Os Serranos, Gaúcho da Fronteira, Shana Müller, Daniel Torres, Tchê Guri, Luiz Carlos Borges se apresentarão em shows que ocorrem das 16h às 20h, sem custo adicional para os visitantes.

Além dos shows musicais, a noite de abertura da Expointer contará com a apresentação do Guri de Uruguaiana. A programação deste sábado começa com a apresentação do músico Antonyo Rycardo, às 16h. Cantor e multi-instrumentista, ele reúne em seu repertório choros, serestas, bossa nova, MPB, boleros, salsas e músicas nativistas do RS.

Em seguida, às 17h, é a vez do Capitão Faustino, nome artístico do cantor, compositor, violonista e trovador Luis Otávio Silva, vencedor do prêmio de cantor revelação da música regional gaúcha em 2018, em concurso realizado pelo Blog Repórter Farroupilha do portal G1. Às 18h, se apresenta a cantora, jornalista, podcaster e apresentadora de televisão Shana Müller, que soma 18 anos de carreira.

As apresentações do primeiro dia da Expointer se encerram com o show do Guri de Uruguaiana. Reconhecido nacionalmente, o personagem é criação do ator e humorista Jair Kobe, que carreira artística de mais de duas décadas. Ele apresentará “Os Causos do Guri”, show no qual o Guri de Uruguaiana, juntamente com o seu fiel escudeiro Licurgo, o Gaúcho Emo, conta causos, canta paródias e versões do Canto Alegretense.

Confira a programação

SÁBADO (27)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14:30- Grupo de Danças do CTG Rancho da Saudade

15:15- Grupo Folclórico Fogo de Chão

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Antonyo Rycardo

17h – Capitão Faustino

18h – Shana Muller

19h – Guri de Uruguaiana

DOMINGO (28)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14:30 – Grupo de Danças do CTG Campo dos Bugres

15:00 – Palestra Sobre dança com Diego Muller

15:30 – Grupo de Danças do CTG Giuseppe Garibaldi

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Carlos Moller

17h – Juliana Spanevello

18h – Angelo Franco

19h – Joca Martins

SEGUNDA (29)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14:30 – Palestra sobre Dança com Diego Muller

15:10 – Agrupamento Folclórico Tranca-Fio

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Amilton Lima

17h – André Teixeira

18h – Marcelo Cachoeira

19h – Gaúcho da Fronteira

TERÇA (30)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

15h – Grupo de Danças do CTG Lanceiros da Zona Sul

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Sergio Rojas

17h – Renato Borghetti

18h – Tchê Guri

19h – Rogério Melo

QUARTA (31)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

15h – Entre Passos Cia de Dança

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h- Os Andeiros

17h – Robson Paines

18h – Pedro Ernesto Denardin

19h – João Luiz Correa

QUINTA (1º)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

15h – Edison Gaúcho e Grupo Força Gaúcha

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Leandro Cachoeira

17h – Luiz Carlos Borges

18h – Érlon Péricles

19h – Os Serranos

SEXTA (2)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14:30 – Grupo de Danças do CTG Caudilho Guaibense

15:15 – Grupo de Danças do CTG Passo dos Tropeiros

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Maria Luiza Benitez

17h – Mauro Moraes

18h – Helmo de Freitas

19h – Jorge Guedes e Família

SÁBADO (3)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14:30 – Grupo do CTG Patrulha do Rio Grande

15:15 – Grupo de Danças do CTG Guapos do Itapuí

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Grupo Porteira do Pago

17h – Ênio Medeiros

18h – João de Almeida Neto

19h – Daniel Torres

DOMINGO (4)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14:30 – Grupo de Danças Folk de Espora

15:15 – Grupo de Danças do CTG Brasão do Rio Grande

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Cristina Sorrentino

17h – Grupo Sombra Del Ayer

18h – Cristiano Quevedo

19h – Elton Saldanha

