Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Obter CNH sem passar por autoescola: o que diz o governo sobre a nova lei que vai baratear a habilitação

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O projeto, que está em análise na Casa Civil, ainda precisa passar por alguns processos até chegar à sanção presidencial. (Foto: Reprodução)

Há tempos a obrigatoriedade das autoescolas está em pauta em Brasília (DF). Mais precisamente, desde 2019 as autoridades discutem se é, de fato, necessário frequentar Centros de Formação de Condutores (CFC) para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Agora, no entanto, o assunto vem tomando forma. O projeto, que está em análise na Casa Civil, ainda precisa passar por alguns processos até chegar à sanção presidencial. Não há data para que isso aconteça.

O Ministério dos Transportes, que elaborou o projeto, tem a expectativa de que a nova regulamentação simplifique o processo e reduza custos para a obtenção da CNH nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio), tornando-a mais acessível. “A gente precisa baratear, utilizar as novas tecnologias, dar condição ao cidadão de ter formação digital, para que ele tenha conhecimento, porque o pior condutor é aquele que está no trânsito agora e não teve nenhuma condição de ser habilitado”, aponta o ministro dos Transportes Renan Filho.

De acordo com o Ministério dos Transportes, 45% dos proprietários de motocicletas e outros veículos de duas rodas, pilotam sem possuir CNH. Já na categoria B, 39% dos condutores de veículos de passeio dirigem sem habilitação.

Se por um lado há quem defenda, por outro, o projeto – que passará por consulta pública e discussões com os Detrans – tem sido alvo de críticas. Autoescolas e entidades representativas, por exemplo, alertam para um possível crescimento no número de acidentes de trânsito, colocando a segurança em risco. Seja como for, a Associação Nacional dos Detrans (AND) propõe expandir o debate.

Leia a íntegra do comunicado emitido pela associação: “A Associação Nacional dos Detrans (AND) vem a público reafirmar o compromisso dos Departamentos Estaduais de Trânsito com a melhoria das condições e a facilitação do acesso à CNH, bem como com a segurança viária, diante das mudanças recentemente anunciadas pelo Ministério dos Transportes. Nessa quinta-feira, 14, a AND, acompanhada por presidentes e representantes de Detrans de diversos estados, esteve na sede da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para conhecer, na íntegra, as propostas divulgadas na imprensa. Durante o encontro, os Detrans apresentaram questionamentos técnicos e operacionais, além de solicitar esclarecimentos sobre os impactos das alterações previstas. Os Detrans solicitaram a proposta, e a Senatran se comprometeu a enviá-la no prazo de 15 dias, antes da realização da consulta pública. Após o recebimento do inteiro teor, os Detrans irão avaliar tecnicamente o conteúdo, a fim de se posicionarem.”

Entenda melhor

Apesar de manter as exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o projeto proposto pelo Ministério dos Transportes avalia acabar com a obrigatoriedade de frequentar os Centros de Formação de Condutores (CFC), também conhecidos como autoescolas, para obter a CNH nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio). O Ministério do Transporte, no entanto, afirma que as mudanças também cabem para as categorias C (veículos de carga), D (transporte de passageiros) e E (carretas e veículos articulados). Ou seja, poderá virar realidade em breve.

De acordo com o governo, uma das justificativas para a medida seria o alto custo para a obtenção da CNH, que pode facilmente ultrapassar os R$ 3 mil, por exemplo, dependendo do Estado. Para o Ministério dos Transportes, a medida pode reduzir o montante em até 80% – o documento custaria aproximadamente R$ 700, caso o projeto seja aprovado.

Contudo, cabe pontuar que não seria o fim das autoescolas. Afinal, mesmo com a proposta aprovada, esse tipo de estabelecimento continuaria oferecendo aulas para candidatos interessados que, aliás, seriam (como hoje em dia) avaliados por meio de provas teórica e prática realizadas pelo Detran. A nova lei, em síntese, serve apenas para dar mais liberdade na preparação do futuro motorista.

Desse modo, o estudo do conteúdo teórico poderá ser feito de forma autônoma, com opções que incluem aulas presenciais nos CFC, ensino à distância por empresas credenciadas, ou ainda por meio de material digital disponibilizado pela própria Senatran. Na parte prática, todavia, caberá ao futuro condutor decidir como se preparar para o exame prático, podendo, por exemplo, contratar instrutores autônomos. O novo modelo elimina a exigência das 45 horas de aulas teóricas presenciais, bem como das 20 horas mínimas obrigatórias de aula de direção.

Instrutores autônomos

Para realizar a contratação de instrutores autônomos será necessário checar se o profissional é credenciado pelos Detrans e se possui formação por meio de cursos digitais autorizados pela Senatran. Uma vez habilitado, o profissional – que não precisa ser vinculado às autoescolas – será identificado no sistema oficial por meio da Carteira Digital de Trânsito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Golpe do “neto falso”: suspeitos são presos por fraude de R$ 29 milhões contra idosos
https://www.osul.com.br/obter-cnh-sem-passar-por-autoescola-o-que-diz-o-governo-sobre-a-nova-lei-que-vai-baratear-a-habilitacao/ Obter CNH sem passar por autoescola: o que diz o governo sobre a nova lei que vai baratear a habilitação 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Política Lula rebate Trump e afirma que o Brasil “não vai ficar de joelhos” diante dos Estados Unidos
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Política Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal
Política Eduardo Bolsonaro volta a ameaçar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados com sanções
Política Preso em casa, Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações
Mundo Embaixada dos Estados Unidos tenta cavar um rompimento diplomático com o Brasil
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Geral Golpe do “neto falso”: suspeitos são presos por fraude de R$ 29 milhões contra idosos

Geral Ex-funcionários da Caixa são alvo da Polícia Federal por suspeita de fraudar o INSS

Geral Prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing

Geral Avião de guerra dos Estados Unidos arremete ao tentar pousar no Brasil