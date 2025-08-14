Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Procuradoria e INSS apuram possíveis fraudes em crédito consignado do Banco Master

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

A assessoria do INSS respondeu que o procedimento está em fase de instrução e, por isso, não vai comentar a apuração. (Foto: Rafael Carvalho/INSS)

O Ministério Público Federal e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) apuram possíveis irregularidades na concessão de empréstimos consignados pelo Banco Master, além do desconto de benefícios previdenciários sem autorização.

O caso está na Procuradoria da República no Distrito Federal, que abriu um procedimento preparatório sobre o tema no último dia 4 de agosto, com o objetivo de obter informações e analisar elementos reunidos no processo.

O procedimento preparatório é uma etapa anterior à abertura de um inquérito civil, que tem por finalidade investigar a violação de direitos e práticas abusivas.

A Procuradoria notificou o INSS, que também decidiu abrir um processo administrativo sobre o tema.

Procurado, o Master respondeu que não recebeu nenhum pedido de informação dos órgãos sobre tais procedimentos e irá responder tecnicamente caso seja acionado.

O procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, responsável pelo caso no Ministério Público Federal, deu início à apuração sobre o Master a partir de um inquérito que investiga possíveis irregularidades na concessão de empréstimos por diversas instituições financeiras.

“Entre os bancos concedentes dos créditos consignados obtidos de forma fraudulenta, tem-se, em destaque, o Banco Master”, afirmou o procurador em ofício obtido pela Folha.

O MPF elenca um conjunto de elementos que, segundo ele, “impõe a apuração de possíveis fraudes na concessão de créditos consignados, agora especificamente pelo Banco Master”.

Ele afirmou que chamaram a atenção notícias do recorde de R$ 300 milhões de empréstimos consignados feitos pelo banco, o que estaria “fora da curva normal de mercado”, segundo o procurador, e afirmou que há notícias de concessões não autorizadas.

Em um dos ofícios, Lopes cita “possíveis fraudes” associadas ao Credcesta, cartão de benefício consignado para servidores, aposentados e pensionistas. Os casos, segundo o MPF, teriam sido relatados numa sessão da Câmara pelo deputado Capitão Alden (PL-BA).

“Pode se tratar de mais uma fraude na concessão de crédito consignado, em prejuízo, desta vez, de servidores públicos”, disse.

O procurador justifica a apuração a partir de outros fatos que, de acordo com ele, comprometeriam a “credibilidade da instituição financeira”.

Um dos exemplos usados é uma denúncia por crimes financeiros feita pelo Ministério Público Federal em São Paulo, em 2021, contra ex-gestores do Banco Máxima, que se tornou o Master.

No processo, os antigos dirigentes foram acusados de gerar ganhos fictícios entre os anos de 2014 e 2016. A denúncia se baseou em informações do BC (Banco Central) e em investigações da Polícia Federal.

Ele acrescentou que o banco também já foi acusado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de manipulação de preços em negócios e realização de operações fraudulentas no mercado de capitais.

As informações foram encaminhadas pelo procurador à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, com pedidos de informações sobre os empréstimos consignados do Master.

A diretora do setor, Márcia Eliza de Souza, determinou a abertura de um processo administrativo para apurar o caso. O INSS afirma que identificou um “aumento significativo de empréstimos em cartão consignado de benefícios”, também citados no despacho da Procuradoria.

A Diretoria de Benefícios encaminhou ao MPF dados da Dataprev (empresa de tecnologia vinculada à Previdência) que registrou essa escalada. O número passou de 104.876 contratos em 2022, para 1.978.228 em 2023 e 2.755.455 em 2024.

O órgão também enviou à Procuradoria uma pesquisa da ouvidoria da plataforma do consumidor do governo federal, que registrou 3.378 reclamações contra a instituição de 2019 a 2024.

É de responsabilidade do INSS o acompanhamento dos relatórios referentes às operações de crédito consignado em benefícios que possuem registro nos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Procurada, a assessoria do INSS respondeu que o procedimento está em fase de instrução e, por isso, não vai comentar a apuração.

O Master afirma que o produto de consignado foi bem executado pelo banco, para evitar erros de parceiros ou procedimentos operacionais que pudessem resultar em algum tipo de problema.

Acrescentou que o sistema de validação do consignado é feito de forma segura com o cliente, com prova viva de até três tipos de validação para a concessão, e nível fraude muito baixo de qualquer média de mercado.

Além disso, afirmou que o salto de valores contratados é extremamente razoável devido à regulamentação de 2023, que deixou o banco como líder de mercado de cartão de benefício.

O Master passa por uma fase de análise de sua compra pelo BRB, controlado pelo governo do Distrito Federal. A negociação ainda depende da chancela do Banco Central. Na quarta (13), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu a operação. O BRB disse que irá recorrer. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

“Se os Estados Unidos não quiserem comprar nossos produtos, não vou ficar chorando, vou procurar outros países”, diz Lula
