Dicas de O Sul Oca Tupi Brasil chega à rede Divina Terra

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Foto: Divulgação

A Oca Tupi Brasil, especializada em alimentos saudáveis, sem conservantes e sem glúten, passa a integrar o mix de produtos das lojas Divina Terra no RS. A rede possui 19 unidades no Estado, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Montenegro, Gramado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Lajeado, Capão da Canoa, Taquara, Passo Fundo, Erechim, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires.

Agora, os franqueados gaúchos podem comercializar em suas regiões os produtos fabricados artesanalmente pela Oca Tupi Brasil, entre eles a farinha de tapioca, pão de queijo e escondidinhos em diversos sabores.

A farinha de tapioca possui apenas dois ingredientes: fécula de mandioca e água. Ao contrário da maioria dos pães de queijo, que são feitos com essência de queijo, o produto da Oca Tupi Brasil é produzido com fécula de mandioca e leva os queijos parmesão e muçarela em sua receita.

Os caldinhos de Frango e Moranga Cabotiá com Gorgonzola são uma ótima pedida para refeições leves. O Escondidinho possui diversos sabores: Carne de Sol, Entrecot, Frango, Entrevero, Camarão, Salmão e Vegetariano. A Oca Tupi Brasil fornece também recheios para restaurantes e tapiocarias. São sete opções de recheios salgados: Carne de Sol, Creme de Milho, Frango, Camarão, Calabresa, Coração e Estrogonofe. Entre os sabores doces, estão Brigadeiro e Abacaxi. Mais informações no site http://www.ocatupi.com.br.

