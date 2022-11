Economia OCDE eleva a 2,8% estimativa para crescimento do PIB brasileiro em 2022

22 de novembro de 2022

Para 2023, a previsão foi elevada de 0,8% para 1,2% e, para 2024, ficou em 1,4%. Foto: Reprodução Para 2023, a previsão foi elevada de 0,8% para 1,2% e, para 2024, ficou em 1,4%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elevou sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano a 2,8%, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (22).

Em setembro, a organização reviu suas projeções para 2,5%, a partir da previsão anterior de junho, de 0,6%.

Para 2023, a previsão foi elevada de 0,8% para 1,2% e, para 2024, ficou em 1,4%.

No mesmo documento, a OCDE prevê que a economia global deverá crescer “bem abaixo dos resultados esperados antes da guerra” – em modestos 3,1% este ano, antes de desacelerar para 2,2% em 2023 e se recuperar moderadamente para um ritmo ainda abaixo da média de 2,7% em 2024.

“O crescimento em 2023 depende fortemente das principais economias dos mercados emergentes asiáticos, que serão responsáveis por quase três quartos do crescimento do PIB global no próximo ano, com os Estados Unidos e a Europa desacelerando acentuadamente”, diz o documento.

