Porto Alegre conta com 618 leitos operacionais de UTI e, destes, 87 são de pacientes com Covid-19 e 27 com suspeita. (Foto: Divulgação/HCPA)

