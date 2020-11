Brasil Odair Hellmann esboça a escalação do Fluminense para encarar o Inter

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Os cariocas não poderão contar com Igor Julião, Fernando Pacheco e Fred, lesionados. (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

O Fluminense é mais um time do Campeonato Brasileiro que vem sofrendo com os desfalques. Os tricolores se prepara para encarar o Internacional e o técnico Odair Hellmann terá que fazer alterações na equipe.

Os cariocas não poderão contar com Igor Julião, Fernando Pacheco e Fred, lesionados. Além deles, Egídio e Michel Araújo estão fora após testarem positivo para Covid. Para piorar, a diretoria afastou Dodi após encerrar as negociações pela renovação de contrato do jogador.

No treino desta sexta-feira, Odair Hellmann esboçou a escalação para o duelo no Beira-Rio. O comandante ainda tem dúvidas para iniciar a partida.

No meio, Yuri e André disputam a vaga de Dodi. Já no ataque, Felippe Cardoso, Lucca e Marcos Paulo podem começar o jogo na vaga de Fred.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte formação: Muriel, Calegari, Luccas Claro, Digão e Danilo Barcelos; Yuri (André), Hudson, Yago e Nenê; Wellington Paulista e Felippe Cardoso (Lucca ou Marcos Paulo).

Inter

Em meio aos problemas, o Inter trabalha para ter uma novidade neste final de semana. Rodrigo Moledo treinou com bola na tarde da sexta-feira e pode retornar ao time diante do Fluminense, no domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro sofreu uma lesão no púbis e não atuava desde 25 de outubro, quando o Colorado empatou com o Flamengo em 2 a 2. Ainda passará por um teste no sábado, no último treino antes do duelo com a equipe de Odair Hellmann.

A equipe, como antecipou Abel Braga após a eliminação pela Copa do Brasil, será alterada. A tendência é de muitos reservas em campo. Na próxima quarta-feira (25), o Inter faz o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors.

“Provavelmente, dessa equipe aí (que atuou contra o América-MG), não sei se jogam dois, três ou quatro no domingo. Porque não é uma equipe para jogar quarta e domingo. Principalmente no Brasileirão, que é longo, e há o mata-mata”, afirmou Abel após a eliminação colorada.

Heitor e Rodrigo Lindoso estão suspensos. Daniel testou positivo para Covid-19. Moisés e Abel Hernández se recuperam de lesão muscular na coxa direita. Até o técnico Abel Braga será desfalque por contrair o coronavírus.

O provável time do Inter tem Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Uendel; Johnny, Edenilson (Nonato), Patrick, Mauricio e Marcos Guilherme (Peglow); Yuri Alberto.

O Colorado promoveu um exercício na tarde do sábado (21). O jogo com o Fluminense será disputado neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio. Os gaúchos estão em segundo no Brasileirão, com 36 pontos, quatro a mais que os cariocas, que ocupam o oitavo lugar.

