Acontece Ofertas da rede Zaffari Bourbon agora pelo WhatsApp

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Jackson Ciceri)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os clientes Zaffari e Bourbon agora também podem receber as ofertas das lojas pelo WhatsApp. Para dar mais comodidade aos seus clientes, a rede está lançando a campanha all-line “Me adiciona no Whats”, na qual o Esquilo, mascote da marca, ensina as pessoas a adicionarem o número por meio de QR Code.

Para receber as ofertas do dia, os interessados devem se cadastrar. Depois disso, você poderá visualizar todas as novidades na palma da sua mão sem sair de casa. Para ativar o serviço no seu celular, siga o passo a passo e adicione o Zaffari no Whats, clicando aqui.

As peças da campanha estão sendo divulgadas através dos sites Zaffari, Zaffari Card e Bourbon Card, em postagens do Facebook e Instagram da marca Zaffari, e em cartazes distribuídos pelas lojas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece