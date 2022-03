Inter Oficial: Inter anuncia a contratação do atacante Wanderson, vindo do Krasnodar

Por Julia Pompeo * | 11 de março de 2022

O jogador, natural do Maranhão, nunca atuou em solo brasileiro Foto: Divulgação | S.C. Internacional Foto: Divulgação | S.C. Internacional

O Inter anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do atacante Wanderson, vindo do Krasnodar, da Rússia. O jogador teve seu contrato suspenso com os russos em razão da guerra na Ucrânia. Sendo assim, a assinatura com o colorado vai até o fim da temporada, com opção de compra ao término do contrato.

No Inter, será a primeira vez que atuará em solo brasileiro, já que durante toda sua carreira esteve na Europa. Por lá, Wanderson vestiu a camisa de clubes como Gestafe, da Espanha; Red Bull Salzburg, da Áustria; até chegar ao Krasnodar.

Em sua apresentação, ainda nesta sexta-feira (11), Wanderson falou sobre como se sente atuando pelo colorado: “Estou muito feliz. Uma vez que o Inter me apresentou o projeto de estar aqui, foi fácil de tomar a decisão de vir para cá. (…) Fui recebido de braços apertos pelo grupo, por todos. Fico muito feliz de estar aqui.”

Além disso, o atleta falou sobre o Grenal 435, que aconteceu na última quarta-feira (09): “Eu acompanhei um pouco. Vi que o grupo teve um bom desempenho. Teve um jogo espetacular. Fico muito feliz.”

Wanderson comentou também sobre seu estilo de jogo: “Eu gosto de atuar pela ponta direita e pela esquerda. Não tenho muita preferência de jogar pela esquerda ou pela direita. (…) Sou um jogador rápido. Gosto bastante do drible, do um contra um.”

Agora, Wanderson aguarda ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário), para fazer sua estreia pelo Inter. No próximo sábado (12), o clube gaúcho entra em campo pela última rodada do Campeonato Gaúcho, contra o Guarany, em Bagé, a partir das 16h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

