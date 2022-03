Inter “Imaginávamos uma partida mais parelha”, diz Medina após vitória no Grenal 435

Por Andrei Severo * | 10 de março de 2022

Cacique Medina falou em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 no clássico Grenal 435 Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter foi o grande vencedor do clássico Grenal 435. Após a vitória colorada, o técnico Cacique Medina pôde respirar aliviado depois de dias conturbados no ambiente colorado, onde o uruguaio ficou com seu cargo ameaçado. Em entrevista coletiva, o treinador falou em entrevista coletiva.

O primeiro tempo colorado foi indiscutivelmente superior ao do seu rival. O técnico Cacique Medina confessou se surpreender com as diferenças nas atuações: “Como vinham as duas equipes, imaginávamos uma partida mais parelha. Tivemos personalidade para jogar esse clássico, depois de um golpe tão duro“.

David, autor do gol que culminou na vitória colorada no clássico, foi uma das opções primordiais de Cacique Medina para o Grenal de número 435. Como esperado, o treinador elogiou o camisa 17: “Nós gostamos de jogar com atacantes móveis, como jogava o Yuri Alberto, por exemplo. Tivemos muitas oportunidades de gol com o David”.

Apesar da evolução notória, Medina elogiou o desempenho de seus atletas mas reiterou um ponto: “Temos que seguir trabalhando e falando com a direção sobre possíveis contratações”. Complementando a análise, o comandante respondeu: “Houve um predomínio nosso no jogo de hoje. O Grêmio teve poucas chances no jogo, jogamos bem”.

A partida parece ter mostrado a nova dupla de volância colorada. Cacique Medina comentou o futebol apresentado pelos dois: “Gabriel e Liziero jogaram muito bem. Com muita personalidade para atacar e para marcar. Estamos testando muitos jogadores e trocamos muito a dupla do meio. Os dois se complementaram muito bem”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

