Futebol Grenal 435: Inter vence o Grêmio por 1 a 0 e garante classificação à próxima fase do Gauchão

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Vitória deixou o Inter com 18 pontos na 3ª colocação na tabela de classificação. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Na noite desta quarta-feira (9), Grêmio e Inter se enfrentaram no clássico Grenal de número 435, válido pelo Campeonato Gaúcho. O jogo, inicialmente marcado para o dia 26 de fevereiro havia sido adiado em razão do ataque ao ônibus gremista. Na partida, melhor para o Colorado, que venceu por 1 a 0, com gol de David, na primeira etapa.

A vitória garantiu ao time comandado por Alexandre Medida a classificação à fase de mata-mata da competição. Faltando uma rodada para o fim da 1ª fase, o Inter chegou aos mesmos 18 pontos do maior rival, ficando em 3º lugar na tabela pelos critérios de desempate. O Ypiranga lidera, com 21 pontos e o Grêmio ocupa a 2ª posição. O 4º e último classificado será definido no próximo fim de semana.

Jogo

Os minutos iniciais do jogo foram de muita disputa com o Colorado levando mais perigo ao gol do adversário, mas sem passar pelas mãos de Brenno, que fez boas defesas. O Grêmio, por outro lado, não teve muitas chances.

A primeira grande oportunidade saiu dos pés de Moisés, que de frente para a área, pela meia direita, soltou uma bomba, obrigando Brenno a voar para fazer a defesa. O Tricolor respondeu de imediato – aos 5 minutos, foi a vez de Rildo avançar pela direita, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Com mais posse de bola, o Inter conseguiu criar mais oportunidades. Aos 17’, Edenilson cobrou uma falta, colocando na área, Kaique desviou e Taison finalizou de cabeça — Brenno defendeu, mas o lance já estava paralisado por impedimento do atacante. Quase dez minutos depois, de longa distância, quem chutou foi Maurício, mandando em curva, para mais uma vez o goleiro gremista defender.

Passados 30 minutos, o Tricolor teve uma chance em cobrança de falta da extrema esquerda, na intermediária de ataque. Nicolas colocou na segunda trave, houve o desvio de cabeça de Bruno Alves, mas a bola chegou fraca para o goleiro Daniel. A resposta dos donos da casa foi rápida e quase que o marcador foi aberto. Taison fez um cruzamento na pequena área, Edenilson e Gabriel tentaram alcançar para finalizar, mas a bola saiu à esquerda da meta.

Cinco minutos depois, em bola parada, o Grêmio ameaçou. Nicolas colocou na área, mas Janderson estava impedido, e o lance anulado pela arbitragem. Pelo Inter, Taison arriscou de longe, tentando abrir o marcador, mas Brenno pegou o chute do meia. Cuesta ainda colocou uma bola na trave, após uma cobrança de escanteio.

Visto a pressão inicial dos Colorado, o técnico gremista, Roger Machado, promoveu sua primeira mudança ainda na etapa inicial. Rildo deu lugar a Bitello, na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos.

Nos acréscimos, o Inter conseguiu abrir o placar com David, que balançou as redes e marcou para os mandantes.

Perdendo o jogo, o Grêmio voltou para o segundo tempo com mais duas substituições.

Antes do minuto inicial, o Tricolor já foi ao campo de ataque, quando Villasanti fez um lançamento para Elias, que quase conseguiu a finalização, mas Daniel saiu do gol para defender. Já o Inter chegou minutos depois, com David recebendo na área e servindo Bustos. O lateral chutou cruzado e a bola saiu.

O visitante teve uma nova oportunidade em bola parada – Nicolas soltou o pé e mandou direto, obrigando o goleiro colorado a espalmar, fazendo grande defesa. Na sobra, a bola foi novamente levantada na área e Elias dividiu com Daniel, que segurou mais uma vez.

O melhor momento dos gremistas no jogo veio quando Elias puxou um contra-ataque e deu um ótimo passe para Campaz, que recebeu em condições. Avançando, o colombiano acabou sofrendo o corte de Kaique, que conseguiu parar o ataque tricolor.

Ficha técnica

Internacional: Daniel; Fabricio Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés (Méndez); Gabriel, Liziero, Edenílson (D’Alessandro), Taison (Boschilia) e Maurício (Johnny); David (Wesley Moraes). Técnico: Alexandre Medina.

Grêmio: Brenno; Orejuela (Rodrigues), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Vini Paulista), Villasanti, Campaz, Janderson (Gabriel Silva) e Rildo (Bitello); Elias Manoel (Wesley Moreira). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau.

