Agora são oito as redes estaduais no País que têm uma data definida para reabrir as escolas em 2020, segundo um levantamento feito pelo portal de notícias G1. No dia 30 de agosto, esse número era de cinco.

Os Estados que já têm uma data para retorno na sua rede pública estadual são: Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Há as unidades federativas que não preveem a volta da sua rede estadual no ensino público em 2020: Acre, Distrito Federal e Rio Grande do Norte.